Cine y series

'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

Con nuevos episodios ya estrenados el 9 de febrero de 2026, 'La reina del flow' 3 continúa su éxito arrasador en Netflix y mantiene a millones de fans en expectativa por el lanzamiento de los capitulos del 41 al 64.

'La reina del flow' 3 estrenó por todo lo alto su segunda parte en Netflix. Foto: Captura YouTube
La fiebre por 'La reina del flow' no se detiene. Con 21 capítulos nuevos ya disponibles en Netflix, la tercera temporada de la popular serie colombiana ha ido escalando en la preferencia del público sudamericano. A partir del lunes 9 de febrero de 2026, la plataforma liberó los capítulos del 20 al 40, correspondientes a la segunda parte de la serie colombiana, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores.

Sin embargo, muchos aún se preguntan cuándo llegarán los episodios finales (del 41 al 64), ya que Netflix todavía no ha anunciado la fecha oficial de estreno. La incertidumbre por lo que ocurrirá con los personajes principales y si podría presentarse algún giro dramático en la historia mantiene en vilo a todo el público fanático de la serie.

lr.pe

¿Cuándo salen los demás capítulos de 'La reina del flow' 3?

Desde el lunes 9 de febrero de 2026, los suscriptores de Netflix ya pueden disfrutar del segundo bloque de 'La reina del flow' 3, compuesto por los episodios del 20 al 40. Este estreno ha revitalizado el interés por la serie y ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans destacan los inesperados giros en la trama y el desarrollo de los personajes principales.

Sin embargo, los capítulos del 41 al 64 —que completan la tercera temporada— aún no tienen una fecha oficial de estreno confirmada por la plataforma. La incertidumbre ha aumentado entre los seguidores, quienes esperan que Netflix anuncie pronto la última tanda de episodios. Mientras tanto, los 40 capítulos disponibles siguen acumulando visualizaciones y manteniendo a la serie entre las más vistas del catálogo en varios países de Latinoamérica.

lr.pe

¿Dónde ver 'La reina del flow' 3?

Los fanáticos de 'La reina del flow' 3 podrán seguir disfrutando de la historia exclusivamente en Netflix, la única plataforma con los derechos de distribución internacional de la serie. Desde el 9 de febrero de 2026, están disponibles los episodios del 20 al 40, que forman parte del segundo bloque de esta esperada temporada.

El catálogo oficial de la producción dentro del servicio de streaming confirma que la temporada completa contará con un total de 64 capítulos. Hasta el momento, la distribución de los episodios se ha realizado en tres bloques: del 1 al 19 (disponibles desde el 14 de enero), del 20 al 40 (desde el 9 de febrero) y, finalmente, del 41 al 64, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada. Mientras tanto, los seguidores pueden ponerse al día con los episodios ya liberados y prepararse para el gran desenlace.

