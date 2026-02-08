HOYSuscripcion LR Focus

La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: fecha de estreno, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie colombiana

Netflix lanza la segunda parte de 'La reina del flow 3' con 21 nuevos capítulos. Aquí te contamos desde cuándo verlos, en qué horarios y todos los detalles sobre este esperado estreno internacional.

'La reina del flow' 3 segunda parte promete romper la audiencia en Netflix. Foto: Difusión
'La reina del flow' 3 segunda parte promete romper la audiencia en Netflix. Foto: Difusión

Con 19 episodios ya disponibles, 'La reina del flow' 3 continúa arrasando en Netflix y se posiciona como una de las series más vistas en países como Perú, Argentina, Colombia y México. La producción protagonizada por Carolina Ramírez ha vuelto a conquistar al público con una tercera temporada llena de drama, música y giros inesperados, tras casi cinco años de espera.

A partir del lunes 9 de febrero de 2026, los fans podrán disfrutar de los capítulos del 20 al 40, correspondientes a la segunda parte de 'La reina del flow' 3. La plataforma de streaming confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles desde la madrugada en todos los países donde forma parte del catálogo, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la exitosa serie colombiana.

'La reina del flow' 3: ¿cuándo se estrena la segunda parte de la serie colombiana?

La segunda parte de la serie colombiana llega a Netflix este lunes 9 de febrero de 2026 con un nuevo bloque de 21 episodios. Estos capítulos corresponden a la continuación directa de la historia que quedó en suspenso tras el lanzamiento anticipado de los primeros 19 capítulos el pasado 14 de enero.

La serie, que originalmente pertenece a Caracol TV, sorprendió a su audiencia global cuando Netflix decidió liberar la primera tanda antes de su emisión local. Ahora, con la llegada de la segunda parte, los usuarios de la plataforma podrán acceder a los episodios 20 al 40 de forma simultánea en toda Latinoamérica, España y demás territorios.

¿A qué hora ver los capítulos del 20 al 40 de 'La reina del flow' 3?

Los nuevos capítulos de 'La reina del flow' 3 estarán habilitados desde la madrugada del 9 de febrero en los diferentes países. Netflix seguirá su esquema de lanzamientos globales, lo que permite a los suscriptores ver la serie al mismo tiempo, según el huso horario de su región. A continuación, los horarios por país:

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 5:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Además, en Colombia, la serie sigue su emisión por señal abierta a través de Caracol TV, de lunes a viernes a las 9:30 p.m. (hora local).

¿Dónde ver 'La reina del flow 3' segunda parte?

La única plataforma donde los usuarios podrán ver los capítulos del 20 al 40 de 'La reina del flow' 3 desde el 9 de febrero es Netflix. Este servicio de streaming cuenta con los derechos de distribución internacional de la serie y ha sido clave para su expansión global. Según la ficha oficial de la producción dentro de la plataforma, la tercera temporada contará con un total de 64 episodios.

Hasta el momento, Netflix ha organizado el estreno en tres bloques:

  • Capítulos 1 al 19: disponibles desde el 14 de enero de 2026
  • Capítulos 20 al 40: desde el 9 de febrero de 2026
  • Capítulos 41 al 64: aún sin fecha confirmada
