HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Cine y series

César Ritter y Vanessa Jerí protagonizan miniserie 'Inquebrantables' que enseña a construir hogares seguros

La miniserie ‘Inquebrantables’, impulsada por Cemento Sol y protagonizada por César Ritter y Vanessa Jerí, difunde los 8 pasos de la construcción segura en Perú. Sus primeros episodios ya están disponibles en plataformas digitales.

César Ritter y Vanessa Jerí vuelven a coincidir en cámaras. Foto: Difusión
César Ritter y Vanessa Jerí vuelven a coincidir en cámaras. Foto: Difusión

Dos figuras recordadas de la televisión peruana, César Ritter y Vanessa Jerí, vuelven a compartir pantalla en 'Inquebrantables’, una miniserie que apuesta por combinar entretenimiento y educación. La producción, impulsada por UNACEM y Cemento Sol, busca concientizar a las familias sobre la importancia de construir viviendas seguras en un país altamente sísmico como el Perú.

La miniserie, compuesta por ocho capítulos, ya estrenó sus tre primeros episodios en los canales oficiales de TikTok y YouTube Shorts de Cemento Sol. El cuarto capítulo se estrenará el 17 de febrero, como parte de una campaña que pone en agenda un tema urgente: la seguridad estructural en el hogar.

Miniserie 'Inquebrantables'

Miniserie 'Inquebrantables'

PUEDES VER: Vanessa Jerí confiesa que estuvo al borde de la muerte dos veces y que la salvó Dios: 'Me cuidó y protegió'

lr.pe

Una miniserie que pone la construcción segura en el centro de la historia

‘Inquebrantables’ presenta la historia de una familia peruana que enfrenta el reto de ampliar su vivienda y construir un segundo piso. A través de situaciones cotidianas, la trama muestra decisiones clave que inciden directamente en la estabilidad de la estructura, destacando valores como la unión, la responsabilidad y la resiliencia.

La propuesta narrativa no se limita al drama familiar. Cada episodio incorpora mensajes claros sobre los denominados “8 pasos de la construcción segura” promovidos por Cemento Sol, una marca con más de 100 años de experiencia en el sector. La campaña busca que las familias comprendan que edificar de manera informal o sin asesoría técnica puede poner en riesgo tanto la inversión económica como la vida de quienes habitan la vivienda.

En un contexto nacional marcado por la alta actividad sísmica, la miniserie convierte un problema estructural en una historia cercana. El objetivo es que el espectador identifique errores comunes al ampliar una casa y entienda la relevancia de cumplir criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

PUEDES VER: Actor César Ritter no descarta dar el salto al streaming como conductor: 'Sin dejar lo que me gusta hacer'

lr.pe

Los 8 pasos que promueve ‘Inquebrantables’ para construir hogares resistentes

La producción detalla, de manera didáctica, los lineamientos fundamentales para levantar o ampliar una vivienda segura. Estos son los ocho puntos centrales difundidos en la miniserie:

  1. Planificar pensando en la calidad de vida. Antes de iniciar cualquier obra, se requiere asesoría de un ingeniero civil y un arquitecto. Una estructura firme, un diseño funcional y un adecuado estudio de suelos garantizan estabilidad y confort.
  2. Tomar en cuenta el riesgo sísmico. Perú es un territorio altamente sísmico, por lo que respetar el plano estructural y utilizar materiales adecuados es determinante para resistir movimientos telúricos.
  3. Realizar un estudio de mecánica de suelos. Este análisis permite conocer la capacidad portante del terreno, la presencia de agua subterránea y la profundidad de cimentación necesaria.
  4. Cumplir las normas técnicas. Toda obra debe ajustarse al Reglamento Nacional de Edificaciones, que fija estándares de calidad y seguridad en cada etapa del proceso constructivo.
  5. Contar con licencia de construcción. La formalidad no es solo un trámite: asegura supervisión, cumplimiento normativo y evita sanciones futuras.
  6. Elegir materiales certificados. La resistencia de una vivienda depende de la calidad de los insumos. Cemento Sol destaca que sus productos superan exigencias de normas técnicas peruanas y americanas.
  7. Construir siguiendo planos profesionales. Los planos permiten estimar costos, planificar por etapas y reducir fallas estructurales que podrían comprometer la seguridad.
  8. Evaluar ampliaciones y refuerzos con especialistas. Toda modificación debe analizarse técnicamente para no debilitar la estructura original.

A través de ‘Inquebrantables’, César Ritter y Vanessa Jerí no solo retoman una dupla recordada por el público, sino que trasladan a la ficción un mensaje preventivo: cada decisión en la construcción tiene consecuencias.

Notas relacionadas
Actor César Ritter no descarta dar el salto al streaming como conductor: "Sin dejar lo que me gusta hacer"

Actor César Ritter no descarta dar el salto al streaming como conductor: "Sin dejar lo que me gusta hacer"

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Sam Steiner: "Si en algún momento llego a ser arrogante, mis amigos me van a decir que soy un idiota"

Sam Steiner: "Si en algún momento llego a ser arrogante, mis amigos me van a decir que soy un idiota"

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y desde cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y desde cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana

LEER MÁS
Paramount mejora oferta para adquirir Warner Bros.

Paramount mejora oferta para adquirir Warner Bros.

LEER MÁS
Patricia Velásquez: ¿cómo luce la actriz que dio vida a Anck-Su-Namun en 'La Momia 2' a 23 años de su estreno?

Patricia Velásquez: ¿cómo luce la actriz que dio vida a Anck-Su-Namun en 'La Momia 2' a 23 años de su estreno?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Roban equipos de S/40 mil, pero PNP habría pedido a víctima que investigue su propio caso: “Nos avisas si encuentras algo”

Netanyahu firma adhesión a la Junta de la Paz y se reúne con Trump para pedir más presión sobre Irán

Cine y series

Paolo Tizón: "Más allá de la ley de cine, hay un ataque sistemático a la cultura"

Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

Óscar 2026: 'Marty Supremo', comedia dramática sobre el sueño americano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025