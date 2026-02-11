César Ritter y Vanessa Jerí protagonizan miniserie 'Inquebrantables' que enseña a construir hogares seguros

Dos figuras recordadas de la televisión peruana, César Ritter y Vanessa Jerí, vuelven a compartir pantalla en 'Inquebrantables’, una miniserie que apuesta por combinar entretenimiento y educación. La producción, impulsada por UNACEM y Cemento Sol, busca concientizar a las familias sobre la importancia de construir viviendas seguras en un país altamente sísmico como el Perú.

La miniserie, compuesta por ocho capítulos, ya estrenó sus tre primeros episodios en los canales oficiales de TikTok y YouTube Shorts de Cemento Sol. El cuarto capítulo se estrenará el 17 de febrero, como parte de una campaña que pone en agenda un tema urgente: la seguridad estructural en el hogar.

Miniserie 'Inquebrantables'

Una miniserie que pone la construcción segura en el centro de la historia

‘Inquebrantables’ presenta la historia de una familia peruana que enfrenta el reto de ampliar su vivienda y construir un segundo piso. A través de situaciones cotidianas, la trama muestra decisiones clave que inciden directamente en la estabilidad de la estructura, destacando valores como la unión, la responsabilidad y la resiliencia.

La propuesta narrativa no se limita al drama familiar. Cada episodio incorpora mensajes claros sobre los denominados “8 pasos de la construcción segura” promovidos por Cemento Sol, una marca con más de 100 años de experiencia en el sector. La campaña busca que las familias comprendan que edificar de manera informal o sin asesoría técnica puede poner en riesgo tanto la inversión económica como la vida de quienes habitan la vivienda.

En un contexto nacional marcado por la alta actividad sísmica, la miniserie convierte un problema estructural en una historia cercana. El objetivo es que el espectador identifique errores comunes al ampliar una casa y entienda la relevancia de cumplir criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Los 8 pasos que promueve ‘Inquebrantables’ para construir hogares resistentes

La producción detalla, de manera didáctica, los lineamientos fundamentales para levantar o ampliar una vivienda segura. Estos son los ocho puntos centrales difundidos en la miniserie:

Planificar pensando en la calidad de vida. Antes de iniciar cualquier obra, se requiere asesoría de un ingeniero civil y un arquitecto. Una estructura firme, un diseño funcional y un adecuado estudio de suelos garantizan estabilidad y confort. Tomar en cuenta el riesgo sísmico. Perú es un territorio altamente sísmico, por lo que respetar el plano estructural y utilizar materiales adecuados es determinante para resistir movimientos telúricos. Realizar un estudio de mecánica de suelos. Este análisis permite conocer la capacidad portante del terreno, la presencia de agua subterránea y la profundidad de cimentación necesaria. Cumplir las normas técnicas. Toda obra debe ajustarse al Reglamento Nacional de Edificaciones, que fija estándares de calidad y seguridad en cada etapa del proceso constructivo. Contar con licencia de construcción. La formalidad no es solo un trámite: asegura supervisión, cumplimiento normativo y evita sanciones futuras. Elegir materiales certificados. La resistencia de una vivienda depende de la calidad de los insumos. Cemento Sol destaca que sus productos superan exigencias de normas técnicas peruanas y americanas. Construir siguiendo planos profesionales. Los planos permiten estimar costos, planificar por etapas y reducir fallas estructurales que podrían comprometer la seguridad. Evaluar ampliaciones y refuerzos con especialistas. Toda modificación debe analizarse técnicamente para no debilitar la estructura original.

A través de ‘Inquebrantables’, César Ritter y Vanessa Jerí no solo retoman una dupla recordada por el público, sino que trasladan a la ficción un mensaje preventivo: cada decisión en la construcción tiene consecuencias.