Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer teaser de 'El diablo se viste a la moda 2'

El diablo se viste a la moda 2 ( o El diablo viste de Prada 2) se perfila como la comedia más esperada del 2026. Con millones de reacciones en las redes sociales desde que se revelaron las primeras imágenes que reunían, 20 años después, a Meryl Streep y a Anne Hathaway, ayer 20th Century Studios estrenó el primer adelanto de la película. “¿Una secuela? ¿Para primavera? ¡Increíble! Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan en El diablo viste de Prada 2, en cines el 1 de mayo de 2026”, anunciaron en las redes sociales.

Con un primer teaser de 51 segundos, se ve a las dos ganadoras del Óscar interpretando a Miranda Priestly y a Andy Sachs en 2025. Hasta el momento, se conoce que el guion hablará de los cambios en la prestigiosa revista de moda que se adecua a la era digital. La editora busca a Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente, quien ahora es una poderosa ejecutiva.

“Vuelven a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperadísima secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación”, sostiene la compañía.

Así como el elenco principal, algo que al parecer no cambiará tanto será su famoso soundtrack. El avance inicia con la canción de Madonna, Vogue. “Ya era hora”, le dice Miranda a Andy cuando coinciden en un ascensor de la revista Runway.

“Kenneth Branagh interpretará al esposo de Priestly en la secuela, y Simone Ashley tendrá un papel aún sin revelar”, sostiene Variety, medio que informó que Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet se unirán al reparto. “Por su parte, Patrick Brammall interpretará al nuevo interés amoroso de Andy, y Rachel Bloom tendrá un papel aún sin revelar. Ya se había confirmado que Adrian Grenier, quien interpretó a Nate en la primera película, no regresará para la secuela”.

Como se sabe, la película se basó en la novela homónima escrita por Lauren Weisberger y se ha dicho que el personaje de Streep está inspirado en Anna Wintour, la famosa exeditora de la revista Vogue. La secuela de la película que logró nominaciones a los Óscar, a los Globos de Oro, a los BAFTA y una taquilla de más de US$320 millones alrededor del mundo, se estrena el 1 de mayo de 2026.