Cine y series

'El doctor que marcó mi destino' capítulos completos: dónde ver la serie viral por Dailymoyion y ReelShort online

La serie protagonizada por la actriz peruana se viralizó en redes sociales por sus impactantes escenas sobre la historia de amor entre un neurocirujano y una practicante.

'El doctor que marcó mi destino' tiene 64 capítulos. Foto: composición LR/ReelShort
El drama ‘El doctor que marcó mi destino’ generó popularidad en redes sociales, en la que el público incluso ya pide una segunda temporada. La serie online gira en torno a una practicante de medicina y un reconocido neurocirujano que terminan envueltos en una relación inesperada. El drama, protagonizado por la actriz Daniela Feijoó, junto con el actor argentino Juan Ignacio Di Marco, se estrenó el 30 de enero.

La participación de Daniela Feijoó sorprendió en esta serie de 64 capítulos, ya que la actriz peruana fue parte del Top 5 del Miss Perú 2025 y también es recordada por su trabajo en la telenovela 'Luz de Luna'. Su salto a este formato digital es celebrado por seguidores que destacan su desempeño en esta producción.

PUEDES VER: 'Bridgerton' temporada 4 parte 2: ¿qué pasará con Benedict y Sophie en la continuación de la serie de Netflix?

lr.pe

¿Dónde ver los capítulos de la serie 'El doctor que marcó mi destino' en Dailymoyion y ReelShort online?

La serie ‘El doctor que marcó mi destino’ está disponible oficialmente en la plataforma ReelShort, donde se pueden ver sus episodios en formato vertical y de corta duración. Los primeros 11 capítulos se encuentran habilitados de manera gratuita, mientras que el resto del contenido requiere una suscripción dentro de la aplicación para desbloquear los episodios completos.

Cada capítulo dura aproximadamente tres minutos, un formato pensado para el consumo rápido en dispositivos móviles. La producción cuenta con decenas de episodios que, vistos de manera continua, pueden sentirse como una película completa dividida en partes breves. Además, los capítulos también circulan en Dailymotion en español latino, donde usuarios han compartido la serie en formato continuo.

PUEDES VER: Estrenos de Netflix en Febrero 2026: películas y series más esperadas que llegan este mes a la plataforma de streaming

lr.pe

¿De qué trata 'El doctor que marcó mi destino' con la actriz peruana Daniela Feijoó?

La trama sigue a Juliana, personaje interpretado por Daniela Feijoó, una interna de medicina que tiene una aventura de una noche sin imaginar las consecuencias. Un mes después descubre que está embarazada y que el padre es nada menos que su nuevo jefe: el doctor Batiz, un prestigioso neurocirujano.

A partir de ese momento, la historia se complica con la aparición de rivales, conflictos familiares y figuras del pasado del médico, todos decididos a interferir en la relación. La presión social, profesional y personal pone a prueba el vínculo entre ambos protagonistas, en una narrativa que mezcla drama, romance y tensión constante.

