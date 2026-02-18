¿Dónde ver 'Cumbres borrascosas', la nueva adaptación del clásico literario con Jacob Elordi y Margot Robbie?

El regreso de 'Cumbres borrascosas' a la pantalla grande ha despertado gran debate entre los amantes del cine y la literatura. La obra de Emily Brontë, conocida por su intensidad y dramatismo, encuentra en Emerald Fennell una directora que apuesta por una visión arriesgada y diversa a la propuesta original de la autora británica.

Con las aclamadas estrellas Margot Robbie y Jacob Elordi en los roles principales de Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente, la película se estrenó en un momento estratégico: febrero, el mes del amor. El contraste entre la fecha y la historia, marcada por el tormento, ha generado un fuerte impacto en la audiencia, que la ha convertido en uno de los títulos más comentados de la temporada.

¿'Cumbres borrascosas' (2026) está disponible online?

Por ahora, 'Cumbres borrascosas' no se encuentra disponible en ninguna plataforma digital. La producción fue concebida para ser disfrutada en cines, y esa decisión ha dado frutos: en su primera semana logró superar los 80 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como un fenómeno cultural.

El éxito no se explica solo por la nueva visión del relato, sino también por la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi. Su interpretación de Cathy y Heathcliff transmite la crudeza de un vínculo obsesivo y destructivo, mientras la dirección de Fennell acentúa la tensión con un estilo visual oscuro. La crítica ha señalado que esta versión se distancia de las adaptaciones convencionales y se acerca más a un drama visceral que sacude al espectador.

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se estrenó el 12 de febrero en Perú. Foto: Warner Bros.

¿Dónde ver 'Cumbres borrascosas' en Perú?

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se encuentra en cartelera en las principales cadenas de cine del país desde el 12 de febrero. En Lima y otras ciudades, los espectadores pueden disfrutarla en opciones como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis, con funciones que se adaptan a distintos horarios y formatos, desde salas tradicionales hasta experiencias premium con sonido envolvente y pantallas de gran formato.

La variedad de alternativas convierte cada función en una oportunidad única para sumergirse en esta historia. Para asegurar la mejor experiencia, se recomienda revisar la programación en las páginas web oficiales, aplicaciones móviles o directamente en la boletería de cada cadena, y así elegir el momento perfecto para vivir en pantalla grande esta nueva visión sobre el clásico literario.