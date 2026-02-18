HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Cayó José Jerí: ¿Qué sigue? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cine y series

¿Dónde ver 'Cumbres borrascosas', la nueva adaptación del clásico literario con Jacob Elordi y Margot Robbie?

El regreso de 'Cumbres borrascosas' a los cines, bajo la dirección de Emerald Fennell, ha generado un intenso debate. La película, con Margot Robbie y Jacob Elordi, se estrenó en febrero.

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se estrenó el 12 de febrero en Perú.
La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se estrenó el 12 de febrero en Perú. | Foto: Warner Bros.

El regreso de 'Cumbres borrascosas' a la pantalla grande ha despertado gran debate entre los amantes del cine y la literatura. La obra de Emily Brontë, conocida por su intensidad y dramatismo, encuentra en Emerald Fennell una directora que apuesta por una visión arriesgada y diversa a la propuesta original de la autora británica.

Con las aclamadas estrellas Margot Robbie y Jacob Elordi en los roles principales de Catherine Earnshaw y Heathcliff, respectivamente, la película se estrenó en un momento estratégico: febrero, el mes del amor. El contraste entre la fecha y la historia, marcada por el tormento, ha generado un fuerte impacto en la audiencia, que la ha convertido en uno de los títulos más comentados de la temporada.

PUEDES VER: Premios BAFTA 2026 EN VIVO: nominados, fecha, horarios y dónde ver a los ganadores de los premios a lo mejor del cine

lr.pe

¿'Cumbres borrascosas' (2026) está disponible online?

Por ahora, 'Cumbres borrascosas' no se encuentra disponible en ninguna plataforma digital. La producción fue concebida para ser disfrutada en cines, y esa decisión ha dado frutos: en su primera semana logró superar los 80 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como un fenómeno cultural.

El éxito no se explica solo por la nueva visión del relato, sino también por la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi. Su interpretación de Cathy y Heathcliff transmite la crudeza de un vínculo obsesivo y destructivo, mientras la dirección de Fennell acentúa la tensión con un estilo visual oscuro. La crítica ha señalado que esta versión se distancia de las adaptaciones convencionales y se acerca más a un drama visceral que sacude al espectador.

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se estrenó el 12 de febrero en Perú. Foto: Warner Bros.

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se estrenó el 12 de febrero en Perú. Foto: Warner Bros.

PUEDES VER: 'La casa de los espíritus': Prime video revela la fecha de estreno se la serie basada en la exitosa novela de Isabel Allende

lr.pe

¿Dónde ver 'Cumbres borrascosas' en Perú?

La película 'Cumbres borrascosas' (2026) se encuentra en cartelera en las principales cadenas de cine del país desde el 12 de febrero. En Lima y otras ciudades, los espectadores pueden disfrutarla en opciones como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis, con funciones que se adaptan a distintos horarios y formatos, desde salas tradicionales hasta experiencias premium con sonido envolvente y pantallas de gran formato.

La variedad de alternativas convierte cada función en una oportunidad única para sumergirse en esta historia. Para asegurar la mejor experiencia, se recomienda revisar la programación en las páginas web oficiales, aplicaciones móviles o directamente en la boletería de cada cadena, y así elegir el momento perfecto para vivir en pantalla grande esta nueva visión sobre el clásico literario.

Notas relacionadas
'Amélie' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

'Amélie' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

LEER MÁS
Día de San Valentín 2026: dónde y cómo ver peliculas sobre parejas, amores imposibles y triángulos amorosos este 14 de febrero

Día de San Valentín 2026: dónde y cómo ver peliculas sobre parejas, amores imposibles y triángulos amorosos este 14 de febrero

LEER MÁS
'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?

'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

LEER MÁS
Final explicado de ‘Accidente’ (Netflix): ¿qué castigo recibió el responsable de la tragedia y quién fue el asesino de Moncho?

Final explicado de ‘Accidente’ (Netflix): ¿qué castigo recibió el responsable de la tragedia y quién fue el asesino de Moncho?

LEER MÁS
La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

La reina del flow 3 capítulo 20: cuándo y dónde ver el nuevo episodio en Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

Cine y series

'La primera vez' temporada 4: Netflix revela la fecha de estreno de la serie colombiana con espectacular tráiler

Leyenda del cine Robert Duvall (1931 – 2026): de “El padrino” a “El apóstol”

Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

Maricarmen Alva: su gestión como presidenta del Congreso tuvo 77% de desaprobación

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025