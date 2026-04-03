La docuserie sobre Ronaldinho ya es una realidad y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de Netflix. Bajo el título ‘Ronaldinho: el único’, la producción busca ofrecer una mirada completa a la vida y carrera del legendario futbolista brasileño, incluyendo material inédito y testimonios de figuras clave del deporte. El propio avance ha generado gran expectativa entre los fanáticos, al mostrar imágenes exclusivas y frases que resaltan su impacto, como la de Lionel Messi: “Fue más importante él para mí que yo para él”.

Con una narrativa que combina su trayectoria profesional y aspectos personales, la serie no solo repasará sus logros dentro del campo, sino también momentos decisivos fuera de él. Netflix apuesta por un enfoque integral que permita entender por qué Ronaldinho es considerado uno de los máximos exponentes del llamado “jogo bonito”.

¿Cuándo se estrena la serie documental de Ronaldinho?

Netflix ha confirmado que la docuserie de Ronaldinho se estrenará el próximo 16 de abril a nivel mundial. El lanzamiento estará compuesto por tres episodios, en los que se recorrerá la historia del futbolista desde sus inicios en Brasil hasta su consolidación como una estrella global.

El tráiler oficial, difundido en las plataformas digitales de Netflix, ha tenido una rápida repercusión en redes sociales y medios internacionales. La expectativa ha crecido no solo por el contenido exclusivo, sino también por la participación de figuras como Lionel Messi y Neymar, quienes destacan el talento y legado del brasileño.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie de Ronaldinho?

En paralelo a este tipo de contenidos deportivos, otras figuras del fútbol también generan interés mediático. Es el caso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista peruano que recientemente celebró sus 50 años. Según ha compartido en diversas entrevistas, Guadalupe es padre de cinco hijos: Luis, Elías, Ariana, Cielo y Leo.

Aunque su historia es distinta a la de Ronaldinho, ambos comparten el reconocimiento del público por sus trayectorias y el impacto que han tenido dentro y fuera de las canchas.

¿De qué tratará el documental de Ronaldinho?

La docuserie ‘Ronaldinho: el único’ abordará de manera profunda la vida del exfutbolista, desde sus primeros pasos en el Gremio de Porto Alegre hasta su paso por clubes de élite como el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, donde alcanzó su mejor nivel y reconocimiento internacional.

El documental incluirá imágenes inéditas, entrevistas con excompañeros y analistas, así como la participación del propio Ronaldinho y su hermano, a quien describe como la persona que ha manejado sus asuntos durante toda su vida. También aparecerán figuras como Ronaldo, Neymar y Lionel Messi, quienes aportarán distintas perspectivas sobre su carrera.

Además de sus logros deportivos —como la Copa del Mundo 2002, la Champions League y el Balón de Oro—, la producción también abordará aspectos más personales y polémicos, incluyendo episodios difíciles como su arresto en Paraguay. Este enfoque busca mostrar al futbolista en todas sus dimensiones: el ídolo, el referente y el ser humano.