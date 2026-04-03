HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Netflix lanza serie de Ronaldinho: fecha de estreno, episodios y todo sobre el documental del astro brasileño

Netflix presentará una docuserie que recorrerá la vida y carrera de Ronaldinho con material inédito y testimonios de figuras como Lionel Messi y Neymar.

Serie de Ronaldinho en Netflix. Foto: composición LR/Netflix
Serie de Ronaldinho en Netflix. Foto: composición LR/Netflix

La docuserie sobre Ronaldinho ya es una realidad y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de Netflix. Bajo el título ‘Ronaldinho: el único’, la producción busca ofrecer una mirada completa a la vida y carrera del legendario futbolista brasileño, incluyendo material inédito y testimonios de figuras clave del deporte. El propio avance ha generado gran expectativa entre los fanáticos, al mostrar imágenes exclusivas y frases que resaltan su impacto, como la de Lionel Messi: “Fue más importante él para mí que yo para él”.

Con una narrativa que combina su trayectoria profesional y aspectos personales, la serie no solo repasará sus logros dentro del campo, sino también momentos decisivos fuera de él. Netflix apuesta por un enfoque integral que permita entender por qué Ronaldinho es considerado uno de los máximos exponentes del llamado “jogo bonito”.

PUEDES VER: 'Besos, Kitty' temporada 3 final explicado: descubre qué pasa con Kitty, el secreto de Min Ho y más aventuras

lr.pe

¿Cuándo se estrena la serie documental de Ronaldinho?

Netflix ha confirmado que la docuserie de Ronaldinho se estrenará el próximo 16 de abril a nivel mundial. El lanzamiento estará compuesto por tres episodios, en los que se recorrerá la historia del futbolista desde sus inicios en Brasil hasta su consolidación como una estrella global.

El tráiler oficial, difundido en las plataformas digitales de Netflix, ha tenido una rápida repercusión en redes sociales y medios internacionales. La expectativa ha crecido no solo por el contenido exclusivo, sino también por la participación de figuras como Lionel Messi y Neymar, quienes destacan el talento y legado del brasileño.

PUEDES VER: Estrenos de Netflix en abril 2026: series, películas y documentales que llegan a la plataforma de streaming

lr.pe

¿Cuántos capítulos tendrá la serie de Ronaldinho?

En paralelo a este tipo de contenidos deportivos, otras figuras del fútbol también generan interés mediático. Es el caso de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista peruano que recientemente celebró sus 50 años. Según ha compartido en diversas entrevistas, Guadalupe es padre de cinco hijos: Luis, Elías, Ariana, Cielo y Leo.

Aunque su historia es distinta a la de Ronaldinho, ambos comparten el reconocimiento del público por sus trayectorias y el impacto que han tenido dentro y fuera de las canchas.

¿De qué tratará el documental de Ronaldinho?

La docuserie ‘Ronaldinho: el único’ abordará de manera profunda la vida del exfutbolista, desde sus primeros pasos en el Gremio de Porto Alegre hasta su paso por clubes de élite como el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, donde alcanzó su mejor nivel y reconocimiento internacional.

El documental incluirá imágenes inéditas, entrevistas con excompañeros y analistas, así como la participación del propio Ronaldinho y su hermano, a quien describe como la persona que ha manejado sus asuntos durante toda su vida. También aparecerán figuras como Ronaldo, Neymar y Lionel Messi, quienes aportarán distintas perspectivas sobre su carrera.

Además de sus logros deportivos —como la Copa del Mundo 2002, la Champions League y el Balón de Oro—, la producción también abordará aspectos más personales y polémicos, incluyendo episodios difíciles como su arresto en Paraguay. Este enfoque busca mostrar al futbolista en todas sus dimensiones: el ídolo, el referente y el ser humano.

Notas relacionadas
'Besos, Kitty' temporada 3 final explicado: descubre qué pasa con Kitty, el secreto de Min Ho y más aventuras

'Besos, Kitty' temporada 3 final explicado: descubre qué pasa con Kitty, el secreto de Min Ho y más aventuras

LEER MÁS
Qué ver en Semana Santa 2026: películas en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max para maratón en casa

Qué ver en Semana Santa 2026: películas en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max para maratón en casa

LEER MÁS
Premios Platino: producción dirigida por cineasta peruana es nominada a mejor película iberoamericana

Premios Platino: producción dirigida por cineasta peruana es nominada a mejor película iberoamericana

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Preventa de entradas de ‘Michael’ ya tiene fecha oficial: cuándo comprar boletos para la película

Preventa de entradas de ‘Michael’ ya tiene fecha oficial: cuándo comprar boletos para la película

LEER MÁS
Santiago Suárez regresa a la actuación con ‘Amigo, por ahí no es’, película protagonizada por Miranda Capurro y Mathias Spitzer

Santiago Suárez regresa a la actuación con ‘Amigo, por ahí no es’, película protagonizada por Miranda Capurro y Mathias Spitzer

LEER MÁS
Netflix: las 10 mejores películas para adultos que tiene la plataforma

Netflix: las 10 mejores películas para adultos que tiene la plataforma

LEER MÁS
'Inthum' película surcoreana en Netflix: fecha de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber sobre el nuevo thriller de espionaje

'Inthum' película surcoreana en Netflix: fecha de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber sobre el nuevo thriller de espionaje

LEER MÁS
¿Dónde ver todas las temporadas completas de "Al fondo hay sitio" totalmente GRATIS?

¿Dónde ver todas las temporadas completas de "Al fondo hay sitio" totalmente GRATIS?

LEER MÁS
'Nadie podrá salvarte' película completa en español: ¿dónde ver ONLINE la cinta sobre extraterrestres?

'Nadie podrá salvarte' película completa en español: ¿dónde ver ONLINE la cinta sobre extraterrestres?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enrique Vila-Matas: “La metaliteratura no existe, es algo inherente a la escritura, es en realidad un cliché crítico”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Alemania endurece reglas: hombres de hasta 45 años deberán avisar si viajan al extranjero ante plan militar

Cine y series

Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

Una película profética de Sidney Lumet: “Poder que mata”

Santiago Suárez regresa a la actuación con ‘Amigo, por ahí no es’, película protagonizada por Miranda Capurro y Mathias Spitzer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025