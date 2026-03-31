Durante Semana Santa 2026, las plataformas de streaming se convierten en una de las principales opciones para quienes buscan contenidos religiosos que inviten a la reflexión. Desde historias sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, hasta relatos bíblicos y figuras clave de la fe cristiana, el catálogo disponible ofrece alternativas para todos los gustos.

Los servicios como Netflix, Disney Plus, Prime Video y HBO Max presentan diversas películas y producciones que permiten conectar con el sentido espiritual de estas fechas, ideales para disfrutar en familia durante el feriado largo. Conoce aquí las opciones de producciones disponibles online.

Películas por Semana Santa en plataformas de streaming 2026

'Los dos papas'

Drama que retrata la transición entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco, abordando temas como la fe, las crisis internas de la Iglesia y la necesidad de cambio.

Plataforma: Netflix

'La pasión de Cristo'

Intensa representación de las últimas horas de Jesús de Nazaret, destacada por su realismo y carga emocional sobre el sacrificio y la redención.

Plataforma: Netflix

'Pablo, apóstol de Cristo'

Relata los últimos días de Pablo de Tarso en prisión y el esfuerzo por preservar su mensaje en medio de la persecución cristiana.

Plataforma: Netflix

'Noé'

Adaptación épica del relato bíblico del diluvio universal, donde Noé es elegido para salvar a su familia y a las especies animales.

Plataforma: Netflix, Disney Plus y Prime Video

'Éxodo: dioses y reyes'

Narra la historia de Moisés, desde su vida como príncipe egipcio hasta convertirse en el libertador del pueblo hebreo.

Plataforma: Netflix y Disney Plus

'Ben-Hur'

Relata la vida de Moisés y su misión divina de liberar a los hebreos y recibir las tablas de la ley. Además, esta película también se podrá ver en los cines a partir de este 2 de abril en salas de cine como Cineplanet, Cinestar y Cinemark.

Plataforma: Prime Video

'Los diez mandamientos'

Clásico que sigue la vida de un príncipe judío que busca venganza, pero encuentra redención a través de Jesús.

Plataforma: Prime Video

'El Príncipe de Egipto'

Película animada que cuenta la historia de Moisés desde su infancia hasta su rol como líder del pueblo hebreo.

Plataforma: Prime Video

'La resurrección de Cristo'

Aborda los acontecimientos posteriores a la crucifixión desde la perspectiva de un romano escéptico que investiga lo sucedido.

Plataforma: HBO Max

'Fátima'

Narra las apariciones de la Virgen de Fátima a tres niños en Portugal y el impacto que generaron en la comunidad.

Plataforma: HBO Max

'Reyes'

Producción que recorre la historia del pueblo de Israel, desde el profeta Samuel hasta los reinados de David y Salomón.

Plataforma: HBO Max