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Premios Platino: producción dirigida por cineasta peruana es nominada a mejor película iberoamericana

'Aún es de noche en Caracas' fue dirigida por la peruana Marité Ugás y por la venezolana Mariana Rondón. El filme fue producido por Edgar Ramírez.

Edgar Ramírez es productor de 'Aún es de noche en Caracas'.
Edgar Ramírez es productor de 'Aún es de noche en Caracas'. | Difusión.

Perú en los próximos premios de cine. La historia que retrata la crisis en Venezuela, Aún es de noche en Caracas, competirá como mejor película iberoamericana en los Platino 2026. La cinta, dirigida por la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás ha sido nominada junto a Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) y de las nominadas al Óscar El agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

PUEDES VER: 'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

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Aún es de noche en Caracas es protagonizada por Natalia Reyes y producida por Edgar Ramírez. Está basada en la novela La hija de la española. “Fue una de las primeras novelas venezolanas que habla del drama; nos fascinó y, a los pocos meses de la pandemia nos invitan a hacer la adaptación. Nos pareció un reto formidable y aún más dirigirla”, declaró a La República Marité Ugás tras el estreno en México.

La producción es un relato potente filmado en el país azteca en el que recrean las calles de Venezuela. Muestra a un país destruido, a ciudadanos que huyen de la violencia haciendo largas colas por un pasaporte y a quienes aún luchan en medio de las protestas. También aborda la situación de los presos políticos.

Al respecto, la cineasta peruana nos dijo que era necesario este tipo de películas, al igual que el documental peruano Uyariy, que retrata la represión durante el gobierno de Dina Boluarte. “Es importantísimo que exista ese documental. Y también qué importante es hablar de estas cosas desde la ficción. Desde ambas lecturas voy a reflexionar porque, si nos distraemos, podemos caer en uno de esos populismos”.

Tras su paso por el Festival de Venecia y las salas de cine comercial, la película acaba de estrenarse en Netflix. Aunque Aún es de noche en Caracas no es una producción peruana, la nominación a los Platino es un reconocimiento internacional a la directora peruana en sociedad con Mariana Rondón. Ambas son fundadoras de la productora Sudaca Films.

Mejor película de animación

En cuanto a película de animación, la coproducción de Perú con España, Kayara: la guerrera del imperio Inca está nominada en la misma categoría que Decorado (España), Olivia & las nubes (República Dominicana) y Soy Frankelda (México). La película peruana narra la historia de una joven que “desafía las normas de su tiempo al convertirse en la primera mujer en unirse a los legendarios mensajeros incas, los chasquis”.

En la categoría dedicada a las mejores óperas primas están dos películas que destacaron en el Festival de Cine de Lima: La misteriosa mirada del flamenco (Chile) y Sorda (España), la película que inauguró la ceremonia.

En la próxima edición de los Premios Platino, Brasil vuelve a ser, evidentemente, favorito con la nominada al Óscar El agente secreto. El año pasado, en España, el país latinoamericano ganó el premio principal con el filme Aún estoy aquí.

“No creo que en Europa y Estados Unidos valoren el cine latino como merece ser valorado. Cualquier victoria latina es una victoria para todos nosotros”, nos respondió el productor Rodrigo Teixeira en el marco del festival que se desarrolla cada año en Lima. 

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