Conoce todos los estrenos de abril en Netflix Foto: Composición LR | Netflix

Conoce todos los estrenos de abril en Netflix Foto: Composición LR | Netflix

Netflix renueva su catálogo en abril con una amplia variedad de series que van del romance y el drama hasta el crimen y el reality. Títulos como 'Amor en el espectro', 'Besos, Kitty' y 'Perfil falso' exploran las relaciones desde distintas perspectivas, mientras que producciones como 'Sabuesos', 'Clanes' y 'Rabo de Peixe' apuestan por la acción y el suspenso. También destacan propuestas documentales, comedias y realities como 'En casa de los Fury' y 'Million Dollar Secret', además de esperados estrenos como 'Stranger Things: Relatos del 85'.

Estrenos de series en Netflix: del 1 al 30 de abril

'Amor en el espectro'

Fecha de estreno: 1 de abril

En esta serie documental romántica, personas con trastornos del espectro autista buscan el amor y navegan por el mundo de las citas y las relaciones.

'Besos, Kitty'

Fecha de estreno: 2 de abril

Siguiendo la voz de su corazón, Kitty, la celestina, llega a una escuela en Seúl. Allí, descubre que la vida, el amor y la familia son más complicados de lo que imaginaba.

'Los pecados de Kujo'

Fecha de estreno: 2 de abril

Desde matones hasta yakuzas, el abogado Taiza Kujo defiende a lo peor de la sociedad con la ayuda de su colega Karasuma, que cuestiona su ética.

'Los tipos malos: La serie'

Fecha de estreno: 2 de abril

¿Cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen? Esta divertida serie precuela tiene la respuesta.

'Alkhallat+: La serie'

Fecha de estreno: 2 de abril

Entre el desierto y la ciudad, esta antología de comedia presenta historias únicas sobre el deseo, la ambición y aquellos que sucumben a las tentaciones.

'El agente divino'

Fecha de estreno: 2 de abril

Obligado por un pacto con una deidad, Han Chieh combate demonios en la Tierra. Al descubrir el plan de un exenemigo de una segunda invasión, debe luchar para salvar a la humanidad.

'Rompiendo el hielo'

Fecha de estreno: 2 de abril

A Koyuki le cuesta trabajo conectar con otros. Preferiría pasar sus años escolares sola, hasta que aparece Minato, que decide derretir los muros de hielo a su alrededor.

'Sabuesos'

Fecha de estreno: 3 de abril

Para enfrentarse a enemigos despiadados con sed de violencia, dos jóvenes boxeadores hacen equipo y arriesgan su vida para hacer justicia y proteger a sus seres queridos.

'Clanes'

Fecha de estreno: 3 de abril

Tras descubrir la doble vida de su padre, una abogada en busca de venganza se infiltra en un cártel de Galici, pero termina involucrándose con un peligroso mafioso.

'Mar de fondo'

Fecha de estreno: 3 de abril

A lo largo de un tenso verano en la costa belga, un grupo de amigos ricos se enfrenta a la dura realidad del mundo adulto, el amor y las expectativas de la sociedad.

'Los pasillos del juzgado'

Fecha de estreno: 3 de abril

El caos y la ley se encuentran en los pasillos del Juzgado del Distrito Patparganj, donde excéntricos empleados trabajan para hacer justicia... ¡a pesar de las objeciones!

'Confía en mí: El falso profeta'

Fecha de estreno: 8 de abril

En esta serie documental de crímenes reales, una cineasta experta en cultos se infiltra en una secta polígama para exponer a un profeta autoproclamado y llevarlo ante la justicia.

'Bandi'

Fecha de estreno: 9 de abril

Tras la muerte de su madre, un grupo de huérfanos de Martinica lucha por salir adelante, lo que lleva a algunos de ellos a delinquir para permanecer juntos.

'Errores épicos'

Fecha de estreno: 9 de abril

Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para gente muy peligrosas y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

'Rabo de Peixe'

Fecha de estreno: 10 de abril

Para Eduardo, un barco cargado de cocaína que naufraga cerca de la isla donde vive podría ser una riesgosa pero emocionante oportunidad de ganar dinero y cumplir sueños.

'En casa de los Fury'

Fecha de estreno: 12 de abril

En este cálido y conmovedor reality show, el campeón invicto de peso pesado Tyson Fury experimenta las excentricidades de la vida familiar tras dejar el boxeo.

'Maleantes'

Fecha de estreno: 14 de abril

Una moneda de valor incalculable obliga a un especialista en cajas fuertes y a un gánster de poca monta a trabajar juntos en medio de rivalidades internacionales y osados golpes.

'Perfil falso'

Fecha de estreno: 15 de abril

Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa, pero termina atrapada en un falso paraíso.

'Sanar, cocinar, amar'

Fecha de estreno: 15 de abril

Para salvar el restaurante de su madre, Luka —una chef ambiciosa— no tiene más remedio que trabajar con el talentoso pero inexperto Dennis. El único problema es que ella lo odia.

'Million Dollar Secret'

Fecha de estreno: 15 de abril

En esta feroz competencia, un millonario encubierto debe esconderse a plena vista y evitar la eliminación para conservar el dinero y ganar el juego.

'La ley de Lidia Poët'

Fecha de estreno: 15 de abril

En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios.

'Diente de león'

Fecha de estreno: 16 de abril

La trama sigue a Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane, agentes de la Federación de Ángeles, quienes ayudan a almas en pena a encontrar la paz.

'Ronaldinho'

Fecha de estreno: 16 de abril

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho.

'Bronca'

Fecha de estreno: 16 de abril

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

'Machos alfa'

Fecha de estreno: 17 de abril

Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia —y caótica— manera.

'Funny AF with Kevin Hart'

Fecha de estreno: 20 de abril

Junto con leyendas de la comedia, Kevin Hart recorre EE. UU. para encontrar a la próxima superestrella del stand up, quien ganará el título en vivo con votación en tiempo real.

'Los no elegidos'

Fecha de estreno: 21 de abril

Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos.

'Aquí hablamos de huertos'

Fecha de estreno: 22 de abril

Zach Galifianakis escarba en el mundo de la jardinería mediante entrevistas a niños curiosos y expertos excéntricos en este divertido y peculiar homenaje a lo que comemos.

'Santita'

Fecha de estreno: 22 de abril

Tras un accidente que resultó en una discapacidad, Santita abandona en el altar al amor de su vida. Veinte años después, él regresa con una petición que lo cambiará todo.

'Stranger Things: Relatos del 85'

Fecha de estreno: 23 de abril

Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios… y a algo aún más extraño.

'Una nueva jugada'

Fecha de estreno: 23 de abril

Una exfiestera debe demostrar su valía como empresaria cuando la ponen a cargo del equipo profesional de baloncesto de su familia.

'El profe'

Fecha de estreno: 23 de abril

Eddy, un genio matemático y delincuente de poca monta, evita ir a la cárcel al hacerse pasar por profesor. Su misión: encontrar un vínculo con un importante criminal.

'Si los deseos mataran…'

Fecha de estreno: 24 de abril

Una misteriosa app promete cumplir tus deseos..., solo a cambio de iniciar una cuenta regresiva hacia tu muerte. Ahora, un grupo de adolescentes debe romper la cadena fatal.

'Te irás al infierno'

Fecha de estreno: 27 de abril

Kazuko Hosoki era la adivina más famosa de Japón y dominaba los medios, pero ¿quién era ella más allá de los rumores de charlatanería espiritual y nexos con el bajo mundo?

'¿Debería casarme con un asesino?'

Fecha de estreno: 29 de abril

En esta serie documental, una mujer explica cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras conseguía pruebas en su contra.

'Hombre en llamas'

Fecha de estreno: 30 de abril

Atormentado por su pasado y perseguido por sus enemigos, un veterano de las Fuerzas Especiales lucha por mantener viva a una adolescente en las mortales calles de Río de Janeiro.

Películas de estreno en Netflix: del 1 al 24 de abril

'El último gigante'

Fecha de estreno: 1 de abril

Cuando un guía turístico se reencuentra con su padre ausente, los dos deberán abrir viejas heridas y enfrentar una decisión imposible que definirá el futuro de ambos.

'Un pueblo al rescate'

Fecha de estreno: 1 de abril

Cuando los problemas económicos obligan a Halina a cancelar su boda, sus amigos y familia organizan un plan alocado para atraer turistas y dinero.

'Comer, rezar, ladrar'

Fecha de estreno: 1 de abril

Cinco dueños de perros acuden a un legendario maestro en las montañas en busca de consejos para sus traviesos cachorritos. Pero los que necesitan entrenamiento no son sus caninos.

'La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson'

Fecha de estreno: 3 de abril

Una profunda mirada a la emocionante vida y el impactante asesinato de la ciclista profesional Moriah Wilson, y al largo camino que recorrió el responsable para evadir su captura.

'Sobran las palabras'

Fecha de estreno: 3 de abril

Una chica, la única oyente de una familia sorda, descubre su don para cantar, pero enfrenta un dilema: cumplir con su deber o seguir su propio camino.

'Al descubierto: Jaque al rey'

Fecha de estreno: 7 de abril

¿Cómo fue que una partida de ajedrez entre dos grandes maestros se convirtió en un escándalo de bolas anales? Este documental se adentra en una historia más extraña que la ficción.

'18 rosas'

Fecha de estreno: 9 de abril

Una chica que sueña con una fiesta de debut perfecta hace un trato con un compañero solitario, pero ciertos sentimientos inesperados podrían destruir sus planes.

'Embestida'

Fecha de estreno: 10 de abril

Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos.

'Al descubierto: Los escandalosos Portland Jail Blazers'

Fecha de estreno: 14 de abril

Jugadores temperamentales. Cargos criminales. Caos mediático. Este documental sin concesiones retrata la implosión del equipo de básquetbol de Portland.

'La tostadora'

Fecha de estreno: 15 de abril

Un hombre tacaño se obsesiona irracionalmente con una tostadora que regaló a una pareja de recién casados, enredándose en una cadena de percances que implican asesinatos y caos.

'Compañeras de cuarto'

Fecha de estreno: 17 de abril

Devon, una tímida universitaria, le pide a Celeste, la chica popular, que sea su compañera de cuarto, sin imaginar que su amistad se convertirá en una guerra pasivo‑agresiva.

'Una historia de gorilas contada por David Attenborough'

Fecha de estreno: 17 de abril

El experimentado naturalista David Attenborough narra la historia de un sorprendente grupo de gorilas, desde su primer encuentro en la década de los setenta hasta la actualidad.

'180'

Fecha de estreno: 17 de abril

Un inesperado incidente deja a su hijo en un estado crítico, por lo que un enfurecido padre queda atrapado en un torbellino de emociones y un oscuro camino hacia la venganza.

'Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill'

Fecha de estreno: 21 de abril

Una discusión acalorada entre un entrenador de equitación y su alumna desemboca en un acto de violencia atroz. Un documental sobre crímenes reales repleto de giros.

'Ápex'

Fecha de estreno: 24 de abril

Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

'Me llamo Agneta'

Fecha de estreno: 29 de abril

Tras ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar.