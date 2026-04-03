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‘Besos, Kitty’ temporada 3 final explicado: qué pasa con Kitty y el secreto de Min Ho

La tercera temporada de 'Besos, Kitty' cierra con giros inesperados, un malentendido sobre un embarazo y decisiones clave para el futuro de Kitty y Min Ho, dejando abierta la puerta a nuevas historias en la serie de Netflix.

'Besos, Kitty' temporada 3 ya se estrenó en Netflix. Foto: Netflix
'Besos, Kitty' temporada 3 ya se estrenó en Netflix. Foto: Netflix

La esperada 'Besos, Kitty' temporada 3 retoma la historia justo después de los eventos anteriores y coloca a Kitty Song Covey frente a su año más decisivo en la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS). Con un plan claro para fortalecer sus relaciones, disfrutar con sus amigos y definir su futuro, la protagonista también busca dar un paso firme en su vínculo con Min Ho.

Sin embargo, lo que comienza como una etapa de crecimiento personal se transforma en una cadena de conflictos emocionales, malentendidos y revelaciones que impactan directamente en su relación amorosa. El desenlace de la trama muestra cómo la confianza, los secretos y las decisiones apresuradas pueden cambiarlo todo en cuestión de días.

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'

Anna Cathcart y Lee Sang Heon en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'. Foto: Netflix

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Final explicado de 'Besos, Kitty' temporada 3

En un inicio, la relación parece avanzar sin mayores obstáculos. Ambos logran mantener el contacto durante la gira musical de Eunice y retoman su vínculo al reencontrarse en KISS. No obstante, la llegada de Marius introduce tensión en el grupo. Su actitud conflictiva no solo afecta la dinámica entre amigos, sino que también desencadena una serie de situaciones que terminan afectando directamente a Kitty.

El punto de quiebre se produce cuando aparece una prueba de embarazo que Kitty encuentra durante una celebración. A partir de ese momento, junto a Yuri, construye una teoría que pone en duda la fidelidad de Min Ho. La protagonista llega a la conclusión de que Eunice estaría embarazada y que él sería el padre, lo que genera una ruptura inmediata sin permitir una explicación.

Los hechos desmienten completamente sus sospechas:

  • Eunice no está embarazada
  • Dae es señalado inicialmente como posible implicado
  • La prueba de embarazo pertenece en realidad a Jiwon y Alex

Este error de interpretación no solo deja en evidencia la fragilidad de la confianza entre Kitty y Min Ho, sino que también marca un punto de inflexión en su relación. Aunque Kitty intenta disculparse, el daño ya está hecho. Min Ho, cansado de las dudas constantes, opta por tomar distancia.

En paralelo, la serie desarrolla otras historias que complementan el desenlace:

  • Q y Jin consolidan su relación sentimental
  • Yuri busca rehacer su vida tras su ruptura con Juliana
  • Dae intenta reconectar con Eunice, quien enfrenta la presión de la fama
  • Jiwon y Alex avanzan hacia la paternidad

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¿Qué pasará con los personajes principales tras el final de 'Besos, Kitty' temporada 3?

El desenlace de 'Besos, Kitty' temporada 3 no solo resuelve conflictos, sino que también plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de sus protagonistas. En el caso de Kitty, su ingreso a la NYU marca un cambio de etapa que podría redefinir completamente su camino, tanto personal como académico.

Min Ho, por su parte, queda en una posición ambigua. Aunque demuestra que aún está enamorado, su decisión de no interferir inicialmente en los planes de Kitty refleja un crecimiento emocional. Su acción final, al subir al avión, sugiere que está dispuesto a luchar por la relación, pero desde una postura más madura.

Otros personajes también dejan pistas sobre lo que podría venir:

  • Yuri continúa enfocada en su desarrollo en el mundo de la moda, consolidando una nueva identidad tras su ruptura
  • Juliana aparece soltera, lo que abre la posibilidad de un nuevo acercamiento con Yuri
  • Q y Jin optan por disfrutar el presente, dejando de lado los conflictos del pasado
  • Lara Jean retoma su relación con Peter, aunque con dudas sobre su futuro personal y profesional
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