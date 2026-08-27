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Actores de ‘Separada, pero nunca sola’ generan alboroto en Tarapoto durante avant premier: “Está bueno descentralizar”

Emilia Drago, protagonista de la película, expresó su emoción por regresar a la ciudad, invitando al público a disfrutar de esta historia local llena de amor.


Tarapoto celebró con un avant premiere la comedia peruana 'Separada, pero nunca sola', que se estrenará en cines del país este 3 de septiembre.
Tarapoto celebró con un avant premiere la comedia peruana 'Separada, pero nunca sola', que se estrenará en cines del país este 3 de septiembre.
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Tarapoto vivió una noche de cine, música y celebración con el avant premiere de 'Separada, pero nunca sola', la comedia peruana que regresa a la ciudad donde se rodaron parte de sus escenas como la catarata de Ahuashiyacu y la Laguna Azul; y que llegará a todos los cines del país este 3 de septiembre.

La alfombra roja se realizó en Cinerama Tarapoto, hasta donde llegaron los protagonistas Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino, quienes sorprendieron al público al arribar en mototaxi, uno de los vehículos más representativos de la ciudad. Junto al elenco principal desfilaron Ximena Luna, Brandon Pereira, Nuria Mayor, Paolo Shuña y Jordi Pérez, quienes forman parte del talento de la región que participa en la película.

La particular entrada generó aplausos entre los asistentes, que esperaban desde temprano para verlos, tomarse fotografías y pedirles autógrafos, dando inicio a una velada que también reunió a destacados talentos locales.

PUEDES VER: 'Separada, pero nunca sola': fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que debes saber sobre la nueva película peruana

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Actores de 'Separada, pero nunca sola' felices de regresar a Tarapoto

Emilia Drago, protagonista y productora de la película, se mostró emocionada por volver a la ciudad donde se desarrolló parte del rodaje. “Estoy fascinada de regresar a Tarapoto. Esta película la hicimos con mucho amor, que fue el que recibimos desde el día uno de rodaje. Queremos que vean esta hermosa historia, una comedia que, además, muestra esta hermosa parte de la región San Martín”, señaló.

Por su parte, Armando Machuca invitó al público a acudir a las salas desde el día del estreno. “Vengan con toda la familia desde el 3 de septiembre. No se van a arrepentir”, expresó. Mientras que Joaquín de Orbegoso no ocultó su entusiasmo por regresar a la ciudad. “¡Yo estoy feliz! ¡Amo Tarapoto!”, dijo el actor durante la alfombra roja.

Luego de la proyección, la directora Ani Alva Helfer expresó su emoción al ver por primera vez la película junto al público de Tarapoto. “No sabíamos la cantidad de gente tan talentosa, actores y técnicos que conoceríamos. Nos llevamos en la maleta lo mejor de todos. Está bueno descentralizar y Tarapoto merece ser vista mucho más”, agregó.

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