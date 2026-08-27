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Galarreta confirma que pedido de facultades será remitido al Congreso este viernes 28

Primer ministro detalló que la norma incluye 66 pedidos de distintos sectores y que el Ejecutivo cumplió el plazo antes de los 30 días.

Se aprobó el proyecto de ley que consta de 66 pedidos.
Se aprobó el proyecto de ley que consta de 66 pedidos. | Difusión.
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas será enviado al Congreso este viernes 28, tras su aprobación en Consejo de Ministros.

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"El tema más importante ha sido la delegación de facultades, se aprobó el proyecto de ley que consta de 66 pedidos y ya cada ministro incluso de diferentes sectores van a ir a exponerlo", señaló.

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"Lo importante aquí es que como señalamos lo hemos hecho de una manera muy cuidadosa, hemos revisado cada norma y pedido que se necesita en diferentes sectores. No es una competencia pero se ha cumplido lo que dijo la señora presidenta, el mínimo tiempo oque se había usado por un gobierno era más de 40 y tantos días, nosotros lo hemos hecho antes de los 30 días. No hay ninguna demora, estamos bastante antes de tiempo", agregó.

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