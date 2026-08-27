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Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido el lunes ante el Congreso

El proyecto permitirá al gobierno de Keiko Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, empleo, desarrollo productivo y temas tributarios. El pedido llega tras cinco postergaciones desde el anuncio de la presidenta el 28 de julio.

Ministro de Transportes comunicó que el pedido fue aprobado en la PCM este jueves 27.
Ministro de Transportes comunicó que el pedido fue aprobado en la PCM este jueves 27. | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia
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El Consejo de Ministros aprobó este jueves 27 de agosto el proyecto de ley de facultades legislativas propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que sería remitido el día lunes 31 a la mesa de partes del Congreso de la República.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, a su salida de Palacio de Gobierno tras una sesión con el consejo de ministros comunicó a la prensa que lo que sigue es presentarla ante el Parlamento.

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“Ha sido aprobado eso es todo lo que puedo decir ahora, no es nada secreto, va a ir al Congreso (…) Esperamos que tengan la amabilidad de concedernos lo que ellos puedan concedernos”, señaló.

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La norma le permitirá al gobierno de Keiko Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, fortalecimiento de mypes, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios y simplificación administrativa.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, había adelantado días atrás que la fusión de ministerios no formaría parte del pedido. En su lugar, dijo, se contempla incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones del Estado.

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