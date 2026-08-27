Consejo de Ministros aprueba facultades legislativas y presentaría el pedido el lunes ante el Congreso
El proyecto permitirá al gobierno de Keiko Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, empleo, desarrollo productivo y temas tributarios. El pedido llega tras cinco postergaciones desde el anuncio de la presidenta el 28 de julio.
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El Consejo de Ministros aprobó este jueves 27 de agosto el proyecto de ley de facultades legislativas propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que sería remitido el día lunes 31 a la mesa de partes del Congreso de la República.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, a su salida de Palacio de Gobierno tras una sesión con el consejo de ministros comunicó a la prensa que lo que sigue es presentarla ante el Parlamento.
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“Ha sido aprobado eso es todo lo que puedo decir ahora, no es nada secreto, va a ir al Congreso (…) Esperamos que tengan la amabilidad de concedernos lo que ellos puedan concedernos”, señaló.
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La norma le permitirá al gobierno de Keiko Fujimori legislar por 120 días en seguridad ciudadana, fortalecimiento de mypes, promoción del empleo, desarrollo productivo, temas tributarios y simplificación administrativa.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, había adelantado días atrás que la fusión de ministerios no formaría parte del pedido. En su lugar, dijo, se contempla incorporar herramientas tecnológicas para agilizar la atención a los ciudadanos en las diversas instituciones del Estado.