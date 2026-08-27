Jefferson Farfán lanza duro ataque en medio de conciliación entre Magaly Medina y Yahaira: “Respeto para la ridícula..."

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Jefferson Farfán volvió a generar revuelo en redes sociales luego de que Yahaira Plasencia decidiera desistir de la denuncia que había presentado contra Magaly Medina por difamación. El exfutbolista publicó un polémico mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia la conductora de 'Magaly TV: La Firme', quien recientemente ofreció disculpas públicas a la cantante.

La controversia surgió después de que Magaly Medina revelara que llegó a un acuerdo de conciliación con Yahaira Plasencia para poner fin a la disputa legal que ambas mantenían. La cantante optó por retirar su denuncia y, además, decidió no solicitar una reparación económica.

La decisión de Yahaira contrasta con el proceso judicial que Jefferson Farfán mantiene contra la periodista, luego de que el exfutbolista obtuviera una sentencia favorable y se estableciera el pago de una reparación civil.

Jefferson Farfán cuestiona a Magaly Medina tras conciliación con Yahaira

Luego de que Magaly Medina y Yahaira Plasencia hicieran pública su decisión de cerrar su enfrentamiento legal, Jefferson Farfán reapareció en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El exjugador cuestionó las declaraciones de la conductora sobre la necesidad de separar la vida personal del trabajo y lanzó una frase que fue interpretada como una clara referencia a Medina.

Jefferson Farfán ESTALLA en medio de RENUNCIA de Yahaira Plasencia a DENUNCIA contra Magaly Medina: “La ridícula del año”

"El último ríe mejor… y yo prisa no tengo. No se metan en su intimidad, por favor, porque ella jamás se ha metido en la vida privada de nadie. Respeto para la ridícula del año", escribió Farfán.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de una bruja, detalle que incrementó las especulaciones sobre la persona a quien iba dirigido el comentario.

Magaly Medina pidió disculpas a Yahaira Plasencia

La publicación de Farfán ocurrió poco después de que Magaly Medina anunciara públicamente su conciliación con Yahaira Plasencia.

La conductora explicó que la cantante decidió desistir de la denuncia debido al difícil momento familiar que atraviesa y destacó que ambas optaron por cerrar el conflicto.

Medina también ofreció disculpas públicas por los calificativos que utilizó en el pasado contra la intérprete y aseguró que respetaba la decisión de Yahaira de no continuar con el proceso.

"Es un capítulo que se cierra", manifestó la periodista, quien además sostuvo que ha aprendido a separar su vida personal de su actividad profesional.

Yahaira Plasencia decidió no pedir reparación económica

La cantante había iniciado acciones legales contra Magaly Medina por difamación luego de los calificativos que la periodista lanzó en su programa.

Sin embargo, Yahaira decidió desistir de la denuncia y optó por no solicitar una compensación económica como parte del acuerdo alcanzado con la conductora.

La decisión fue presentada públicamente por ambas partes como una forma de poner punto final a la disputa y evitar que el enfrentamiento continúe en los tribunales.