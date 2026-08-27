Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

'Betty, la fea: la historia continúa' temporada tres ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video. La producción, conocida en esta nueva entrega como 'Betty, la fea: más fea que nunca', retomará la historia de Betty Pinzón, interpretada por Ana María Orozco, en una etapa marcada por decisiones personales, reencuentros y nuevas dudas sobre su relación con Armando Mendoza.

La producción colombiana estará disponible desde el viernes 28 de agosto de 2026 y contará con diez episodios que llegarán de manera simultánea a la plataforma. Entre las novedades destaca el regreso de Michel Doinel, el entrañable amigo francés de Betty interpretado por Patrick Delmas, cuyo retorno podría alterar el rumbo sentimental de la protagonista.

¿Cuándo se estrena 'Betty, la fea: la historia continúa' temporada tres?

'Betty, la fea: la historia continúa' temporada tres se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video.

A diferencia de lanzamientos semanales, los diez capítulos estarán disponibles desde el mismo día para los suscriptores del servicio de streaming.

Horarios de estreno de 'Betty la fea: la historia continúa' temporada tres

El lanzamiento de los diez episodios de 'Betty, la fea: más fea que nunca' se realizará en distintos horarios según el país. En Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 12.00 a. m. del viernes 28 de agosto.

Estos son los horarios señalados para el estreno:

Estados Unidos: 12.00 a. m. (ET) del viernes 28 de agosto.

12.00 a. m. (ET) del viernes 28 de agosto. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11.00 p. m. del viernes 28 de agosto.

11.00 p. m. del viernes 28 de agosto. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 12.00 a. m. del viernes 28 de agosto.

12.00 a. m. del viernes 28 de agosto. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 1.00 a. m. del viernes 28 de agosto.

1.00 a. m. del viernes 28 de agosto. Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 2.00 a. m. del viernes 28 de agosto.

2.00 a. m. del viernes 28 de agosto. España: 7.00 a. m. del viernes 28 de agosto.

Para acceder a la tercera temporada será necesario contar con una suscripción a Amazon Prime Video, plataforma en la que se estrenarán los capítulos de esta nueva etapa de la historia.

Reparto oficial de 'Betty la fea: la historia continúa' temporada tres

Ana María Orozco vuelve como Beatriz 'Betty' Aurora Pinzón Solano, mientras Jorge Enrique Abello retoma el papel de Armando Mendoza Sáenz. Natalia Ramírez también regresa como Marcela Valencia, uno de los personajes fundamentales de la historia original.

Uno de los regresos más destacados corresponde a Patrick Delmas como Michel Doinel. La presencia del personaje francés resulta especialmente relevante porque Betty vuelve a encontrarse con un amor de su pasado, situación que abre la posibilidad de un nuevo rumbo sentimental para la protagonista.

El reparto confirmado de 'Betty, la fea: la historia continúa' temporada tres está integrado por:

Ana María Orozco como Beatriz 'Betty' Aurora Pinzón Solano.

como Beatriz 'Betty' Aurora Pinzón Solano. Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz.

como Armando Mendoza Sáenz. Natalia Ramírez como Marcela Valencia.

como Marcela Valencia. Patrick Delmas como Michel Doinel.

como Michel Doinel. Juanita Molina como Camila Mendoza Pinzón.

como Camila Mendoza Pinzón. Luces Velásquez como Bertha de Muñoz.

como Bertha de Muñoz. Estefanía Gómez como Aura María Fuentes.

como Aura María Fuentes. Marcela Posada como Sandra Patiño.

como Sandra Patiño. María Eugenia Arboleda como Mariana Valdés.

como Mariana Valdés. Paula Peña como Sofía López de Rodríguez.

como Sofía López de Rodríguez. Mario Duarte como Nicolás Flaminio Mora Cifuentes.

como Nicolás Flaminio Mora Cifuentes. Lorna Cepeda como Patricia Fernández, 'La Peliteñida'.

como Patricia Fernández, 'La Peliteñida'. Julián Arango como Hugo Lombardi.

como Hugo Lombardi. Ricardo Vélez como Mario Calderón.

como Mario Calderón. Julio César Herrera como Freddy Stewart Contreras.

como Freddy Stewart Contreras. Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza.

como Hermes Pinzón Galarza. Diego Cadavid como Román.

como Román. Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez.

como Saúl Gutiérrez. Carlos 'Pity' Camacho como Pascual 'El Papero'.

como Pascual 'El Papero'. Jerónimo Cantillo como Jeff Muriel.

Sinopsis de 'Betty, la fea: la historia continúa' temporada tres en Amazon Prime

La historia da un giro cuando Betty, a los 52 años, decide dejar de colocar las necesidades de los demás por encima de las propias. Según la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, la protagonista toma la decisión de vivir sola y se reencuentra con un amor de su pasado, dando inicio a una etapa en la que tendrá que afrontar el temor de decepcionar a quienes la rodean.

'Betty, la fea: más fea que nunca' plantea así una historia centrada en la búsqueda de la felicidad y en la posibilidad de comenzar de nuevo sin importar la edad. La protagonista tendrá que atravesar momentos de humor, dificultades y emociones mientras intenta descubrir qué quiere realmente para su vida.

El tráiler adelanta además varias incógnitas. El regreso de Michel plantea la posibilidad de que entre él y Betty surja nuevamente un vínculo romántico, aunque la historia no confirma todavía cuál será el desenlace.

La situación de Ecomoda tampoco queda al margen. Mientras Betty intenta definir su futuro personal, la empresa afronta otra crisis que amenaza con convertirse en uno de los principales conflictos de esta tercera temporada.



