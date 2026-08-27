Defensor del Pueblo: "Si mañana la señora Keiko disuelve el Congreso, su popularidad subiría tranquilamente 20 o 30%"

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, dio algunas de sus impresiones sobre el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori. Gutiérrez afirmó que algunos de los problemas del país parten de un entrampamiento entre los poderes del Estado. Incluso, llegó a afirmar que la aprobación popular de la mandataria podría subir si disolviera el Congreso de la República.

"Te digo algo de manera cruda: si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad. No voy a alentar eso, pero tal cual está el Estado, que si bien como país crecemos por inercia; (...) pero si no hacemos reformas estructurales, seguiremos en lo mismo", indicó en entrevista en Exitosa.

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Gutiérrez aseguró que las próximas reformas deben darse con "decisiones extraordinarias", aunque no detalló qué soluciones deberían adoptarse. El defensor del Pueblo señaló que la infraestructura estatal afronta una crisis total.

"El Estado peruano está hecho una desgracia, está en crisis institucional por donde se le mire. Por más que vayas a visitar cada comisaría, escuela u hospital, si no hay una decisión firme de mover todo esto en democracia, es muy difícil. (…) El Congreso debe ser consciente de que el Estado se hace agua por donde se mire; tienen que trabajar conjuntamente", apuntó.

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Gutiérrez justificó a Cerrón

Al término de la entrevista, Gutiérrez fue consultado sobre si ya había mantenido comunicación con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien recientemente fue absuelto de sus penas por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, el defensor del Pueblo señaló que no ha tenido oportunidad de comunicarse con él y que "lo puede saludar sin ningún problema, como a cualquier otro peruano".

Días atrás, Gutiérrez calificó la decisión del TC como "estrictamente ajustada a la ley" y aseguró que una persona con una sentencia injusta tiene derecho a escapar: "Si la imputación de un tipo penal no lo es, y te encausan indebidamente y te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues, porque estás sufriendo una persecución", apuntó en entrevista con RPP.