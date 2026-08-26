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Política

Keiko Fujimori posterga para el 2027 promesa de duplicar pensión 65

La presidenta pidió resultados al ministro de Economía y Finanzas recién para el próximo año, un mes después de haber ofrecido sin plazos ni condiciones la duplicación de Pensión 65.

Presidenta pasó al próximo año la promesa que hizo durante su primer discurso. Foto: Presidencia
Presidenta pasó al próximo año la promesa que hizo durante su primer discurso. Foto: Presidencia
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La presidenta Keiko Fujimori dijo que las mejoras al programa Pensión 65 llegarán a partir del próximo año. "Por eso ministro, auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías", declaró, dirigiéndose al ministro de Economía y Finanzas. La frase marca un cambio de plazo frente a lo que había prometido un mes antes.

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La mandataria pidió que el éxito de la gestión económica se traduzca en un beneficio tanto para quienes ya reciben una pensión como para quienes nunca accedieron al sistema. En ese punto mencionó de forma directa a Pensión 65, el programa que en julio prometió duplicar. Esta vez no dio una fecha, sino una expectativa: "auguramos", dijo, y no "cumpliremos".

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La presidenta cerró su intervención con una promesa adicional: una pensión "garantizada", "más justa" y "más humana", con más facilidades de acceso. No precisó plazos ni la fuente de financiamiento para ese ofrecimiento, igual que tampoco lo hizo un mes atrás con la duplicación de Pensión 65.

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Keiko Fujimori en su discurso del 28 de julio: "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65"

El 28 de julio, en su primer Mensaje a la Nación, Fujimori anunció ante el Congreso la duplicación del subsidio. "Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", dijo esa vez. El verbo "iniciaremos" no vino acompañado de ninguna fecha ni de ninguna mención a una posible limitación presupuestal.

Además indicó que dicha promesa sería el primer paso hacia una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Anunció además el despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, como parte de la misma estrategia.

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