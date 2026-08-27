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➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este jueves 27 de agosto

Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este jueves 27 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Tienes ideas inteligentes que te costará llevar a la práctica por falta de apoyo. Busca alianzas y avanzarás. En el amor, necesitas alejarte de esa persona para analizar y tomar decisiones.
  • Tauro: Tu labor está siendo eficaz y será reconocida. No obstante, un problema a la hora de comunicarte con tus compañeros podría generar confusiones que compliquen los procesos. Sé precavido.
  • Géminis: Una persona podría ser muy dura en sus críticas y no te conviene guardar silencio, puesto que su juicio sería exagerado y fuera de la realidad. Defiéndete, muestra la realidad de los hechos.
  • Cáncer: A pesar del temor y el nivel alto de estrés que te puede generar la presión de un superior, lograrás brillar y destacar en tu gestión. En el amor, esa persona se comunicará contigo. Ve despacio.
  • Leo: Un compañero que tiende a ser perfeccionista te obligará a detenerte para revisar los detalles de una gestión que pensaste haber culminado. Corregirás algunos errores y se lo agradecerás.
  • Virgo: Ese viaje, cambio de trabajo o mudanza que deseas realizar demorará, posiblemente por cuestiones documentarias. Asesórate y sé paciente. En el amor, no presiones; esa persona sola se acercará.
  • Libra: Tomarás conciencia y te darás cuenta de que necesitas abandonar algunas cosas para conseguir metas mayores. Estás cerca de realizar cambios importantes en tu vida. Se aproxima un viaje.
  • Escorpio: Si a pesar del esfuerzo no logras los resultados esperados, es momento de observar los detalles y mirar a tu alrededor. Hay cosas que ignoras y que están afectando tu labor. Investiga y analiza.
  • Sagitario: La distracción te ha jugado malas pasadas. Hoy analizarás los errores cometidos y serás más exigente; solo así lograrás ordenarte y avanzar todo lo pendiente. En el amor, hablarán de compromiso.
  • Capricornio: Tendrás que desplazarte a varios lugares, posiblemente por cuestiones laborales o compras que debas realizar. Recibirás noticias de una propuesta de trabajo que será muy favorable.
  • Acuario: Ese trámite o gestión podría demorar más de la cuenta. Asesórate para que puedas encaminarlo todo de una mejor manera. En el amor, termina la soledad, llega una nueva oportunidad.
  • Piscis: Un cambio inesperado te haría pensar que estás perdiendo el rumbo. La sensación de confusión será pasajera. Amistades y contactos influyentes te ayudarán a encontrar salidas inteligentes.
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