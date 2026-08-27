➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este jueves 27 de agosto
Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.
- HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este miércoles 26 de agosto
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este jueves 27 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Tienes ideas inteligentes que te costará llevar a la práctica por falta de apoyo. Busca alianzas y avanzarás. En el amor, necesitas alejarte de esa persona para analizar y tomar decisiones.
- Tauro: Tu labor está siendo eficaz y será reconocida. No obstante, un problema a la hora de comunicarte con tus compañeros podría generar confusiones que compliquen los procesos. Sé precavido.
- Géminis: Una persona podría ser muy dura en sus críticas y no te conviene guardar silencio, puesto que su juicio sería exagerado y fuera de la realidad. Defiéndete, muestra la realidad de los hechos.
- Cáncer: A pesar del temor y el nivel alto de estrés que te puede generar la presión de un superior, lograrás brillar y destacar en tu gestión. En el amor, esa persona se comunicará contigo. Ve despacio.
- Leo: Un compañero que tiende a ser perfeccionista te obligará a detenerte para revisar los detalles de una gestión que pensaste haber culminado. Corregirás algunos errores y se lo agradecerás.
- Virgo: Ese viaje, cambio de trabajo o mudanza que deseas realizar demorará, posiblemente por cuestiones documentarias. Asesórate y sé paciente. En el amor, no presiones; esa persona sola se acercará.
- Libra: Tomarás conciencia y te darás cuenta de que necesitas abandonar algunas cosas para conseguir metas mayores. Estás cerca de realizar cambios importantes en tu vida. Se aproxima un viaje.
- Escorpio: Si a pesar del esfuerzo no logras los resultados esperados, es momento de observar los detalles y mirar a tu alrededor. Hay cosas que ignoras y que están afectando tu labor. Investiga y analiza.
- Sagitario: La distracción te ha jugado malas pasadas. Hoy analizarás los errores cometidos y serás más exigente; solo así lograrás ordenarte y avanzar todo lo pendiente. En el amor, hablarán de compromiso.
- Capricornio: Tendrás que desplazarte a varios lugares, posiblemente por cuestiones laborales o compras que debas realizar. Recibirás noticias de una propuesta de trabajo que será muy favorable.
- Acuario: Ese trámite o gestión podría demorar más de la cuenta. Asesórate para que puedas encaminarlo todo de una mejor manera. En el amor, termina la soledad, llega una nueva oportunidad.
- Piscis: Un cambio inesperado te haría pensar que estás perdiendo el rumbo. La sensación de confusión será pasajera. Amistades y contactos influyentes te ayudarán a encontrar salidas inteligentes.