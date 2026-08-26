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La espera terminó. El 26 de agosto se estrenó el tráiler oficial de La gran sangre, la película, largometraje que marca el regreso de los recordados personajes de la serie que conquistó al público peruano en la década de los 2000.

En el avance se puede ver nuevamente aCarlos Alcántara como El Dragón, junto a Aldo Miyashiro como Tony Blades, Pietro Sibille como Mandril, Joel Ezeta como Johan y Lucho Cáceres como El Cobra, además de la participación especial de Salvador del Solar y Milett Figueroa.

La producción busca repetir el éxito que tuvo la franquicia televisiva, que se emitió entre 2006 y 2008, apelando a la nostalgia y reuniendo nuevamente a buena parte de su elenco y equipo original. La cinta está dirigida por Jorge Carmona, responsable de la serie y de la primera película, mientras que la producción está a cargo de Tondero y Capitán Pérez.

Tráiler oficial de 'La gran sangre, la película'

El avance muestra el regreso deEl Dragón, Tony Blades y Mandril, quienes vuelven a enfrentarse al crimen en una Lima muy distinta a la que dejaron atrás. La historia parte de la salida de los protagonistas de prisión después de varios años y los coloca frente a una ciudad golpeada por la delincuencia, la extorsión y la violencia.

El tráiler también deja ver que la película conservará algunos de los ingredientes que hicieron popular a la serie, como las escenas de acción, las artes marciales y el humor, pero con una propuesta actualizada. A ellos se suman nuevos rostros, entre ellos Salvador del Solar y Milett Figueroa, quienes tendrán personajes importantes dentro de la historia.

¿Cuándo se estrena 'La gran sangre, la película'?

Los seguidores de la franquicia tendrán que esperar unos meses para volver a ver a El Dragón, Tony Blades y Mandril en la pantalla grande. La gran sangre, la película tiene previsto su estreno nacional para el 12 de noviembre de 2026, fecha anunciada por la producción.

La cinta llegará a los cines casi dos décadas después de la emisión de la serie original y contará nuevamente con Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille, Lucho Cáceres, Joel Ezeta, bajo la dirección de Jorge Carmona. De esta manera, el proyecto apuesta por recuperar el espíritu de una de las producciones de acción más recordadas de la televisión peruana y llevarlo nuevamente al público en la pantalla grande.