Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP
Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este jueves 27 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de informar sobre los sismos registrados en Perú, detallando parámetros como su magnitud, profundidad y ubicación. Conoce en esta nota los últimos sismos registrados este juves 27 de agosto de 2026, con información sobre sus magnitudes, epicentros y horarios, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.