HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este jueves 27 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.

Infórmate sobre las magnitudes, epicentros y horarios de los sismos más recientes en Perú, brindando seguridad a la población.
Infórmate sobre las magnitudes, epicentros y horarios de los sismos más recientes en Perú, brindando seguridad a la población. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de informar sobre los sismos registrados en Perú, detallando parámetros como su magnitud, profundidad y ubicación. Conoce en esta nota los últimos sismos registrados este juves 27 de agosto de 2026, con información sobre sus magnitudes, epicentros y horarios, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Barranca, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Barranca, según IGP

LEER MÁS
Cómo activar la alerta de sismos de Google en tu celular Android: paso a paso para recibir avisos segundos antes de un temblor

Cómo activar la alerta de sismos de Google en tu celular Android: paso a paso para recibir avisos segundos antes de un temblor

LEER MÁS
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 remeció Chala en Caravelí, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 remeció Chala en Caravelí, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

LEER MÁS
¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025