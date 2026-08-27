Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Infórmate sobre las magnitudes, epicentros y horarios de los sismos más recientes en Perú, brindando seguridad a la población. | Foto: Andina/Composición LR

Infórmate sobre las magnitudes, epicentros y horarios de los sismos más recientes en Perú, brindando seguridad a la población. | Foto: Andina/Composición LR

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de informar sobre los sismos registrados en Perú, detallando parámetros como su magnitud, profundidad y ubicación. Conoce en esta nota los últimos sismos registrados este juves 27 de agosto de 2026, con información sobre sus magnitudes, epicentros y horarios, de acuerdo con los reportes oficiales del IGP.