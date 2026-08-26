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Política

Susalud sanciona a clínica Delgado por entregar historial clínico de Nadine Heredia sin autorización a Fiscalía

La entidad reguladora impuso una multa de 13 UIT, cerca de S/ 69.550, a Medic Ser S.A.C. La clínica argumentó que actuó bajo apercibimiento fiscal, pero Susalud determinó que ese argumento no bastaba para justificar la entrega de información médica reservada de la exprimera dama.

Clínica Delgado deberá pagar más de S/60 mil de multa por entregar el historial médico de la exprimera dama a la Fiscalía. Foto: difusión
Clínica Delgado deberá pagar más de S/60 mil de multa por entregar el historial médico de la exprimera dama a la Fiscalía. Foto: difusión
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La Superintendencia Nacional de Salud, más conocida como Susalud, sancionó a la Clínica Delgado por remitir la historia clínica completa de la exprimera dama, Nadine Heredia, al Ministerio Público sin el consentimiento de la usuaria, sin autorización de su representante y sin una orden judicial. La clínica deberá pagar S/69.550 de multa.

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