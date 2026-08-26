Muere Tim Curry, ícono del cine y recordado Pennywise de 'It', a los 80 años

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El mundo del entretenimiento vuelve a vestirse de duelo. Tim Curry, actor británico de trayectoria internacional y recordado por su interpretación del payaso Pennywise en la miniserie ‘It’ de 1990, falleció a los 80 años en su residencia de Los Ángeles la noche del martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por el portal TMZ y rápidamente replicada por medios de todo el mundo.

La partida del intérprete se produjo apenas horas después de la muerte de Dolly Parton, ícono de la música country, también a los 80 años y en la misma fecha, una coincidencia que acentuó la conmoción en la industria artística.

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Muere Tim Curry a los 80 años

De acuerdo con la información difundida, la policía de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia a las 11.23 p. m. del 25 de agosto hacia la residencia de Tim Curry. Aunque no se han revelado detalles puntuales sobre la causa de fallecimiento del actor, según los reportes no se hallaron indicios de violencia

Cabe precisar que el intérprete, recordado también por películas como ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Leyenda’, ‘Scary Movie’ y ‘Mi pobre angelito’, llevaba más de una década enfrentando secuelas de un derrame cerebral sufrido en 2012, episodio que lo obligó a retirarse de los escenarios y a mantener una vida bajo cuidados médicos constantes.