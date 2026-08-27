Presidente de Colombia confirma captura de alias ‘Nairobi’, cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Presidente de Colombia confirma captura de cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Presidente de Colombia confirma captura de cabecilla del Tren de Aragua en Perú

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Páez' o 'Nairobi', señalado como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú. El sujeto fue detenido este jueves 27 de agosto en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y era considerado hombre de confianza de alias 'Niño Guerrero', antiguo líder máximo de la organización criminal.

De acuerdo con el mandatario colombiano, alias 'Nairobi' estaría vinculado con la articulación de extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica. Además, las autoridades estadounidenses lo requerían por estos delitos.

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Hombre de confianza de 'Niño Guerrero'

Pérez Nieto habría mantenido una posición relevante dentro de la estructura criminal del Tren de Aragua. Su captura ocurre después de la muerte de 'Niño Guerrero', quien, según la información difundida en Colombia, fue abatido en junio de este año tras permanecer prófugo durante tres años.

La detención se produjo en Fontibón y representa un nuevo golpe contra la organización criminal de origen venezolano. El presidente de la Espriella sostuvo que Colombia perseguirá a integrantes del crimen transnacional y aseguró que el país no será un refugio para personas vinculadas con actividades delictivas.