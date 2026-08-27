Pamela Franco sorprende al confesar si tiene un acuerdo para pagar los gastos 50/50 con Christian Cueva: "Soy media a la antigua"
Tras las revelaciones de Korina Rivadeneira sobre los gastos en su relación con Mario Hart, Pamela Franco se sinceró sobre la dinámica que sostiene con su pareja, el futbolista Christian Cueva.
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El debate sobre cómo se manejan las finanzas en pareja volvió a encenderse tras las revelaciones de Korina Rivadeneira, quien aseguró que Mario Hart le exigía que los gastos se dividieran en partes iguales, incluso en pleno embarazo. En ese contexto, Pamela Franco fue consultada en ‘América Hoy’ sobre si ella y Christian Cueva siguen un esquema similar, y su respuesta dejó entrever una visión distinta.
La cantante de cumbia reconoció que con el paso del tiempo su manera de pensar ha evolucionado y que hoy considera indispensable que las mujeres tengan ingresos propios. Sin embargo, aclaró que su postura frente al famoso “50/50” se inclina hacia un modelo más tradicional.
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Cantante Pamela Franco revela si paga 50/50 con Christian Cueva
Pamela Franco explicó que su perspectiva cambió con los años: “Todo el tiempo de mi vida he venido cambiando de opinión acerca de eso. Hoy por hoy creo que la mujer debe ser independiente, debe tener lo suyo. Obviamente cuando uno está en pareja, hay el apoyo mutuo, yo creo que eso. Pero ese apoyo mutuo tiene que ser valorado”.
Con estas palabras, la artista originaria de Chimbote subrayó que la autonomía financiera es clave, aunque no excluye el respaldo mutuo dentro de la relación.
El reportero del programa, en esa línea, le planteó ejemplos concretos como el pago de las cuentas del hogar o del carro, consultándole si lo resolvían de manera igualitaria con Christian Cueva. Frente a ese escenario, la cantante respondió sin rodeos: “Soy media a la antigua. Si él necesita mi apoyo, en algún momento, ahí va a estar Pamela Franco para darle el hombro”. Con ello, dejó entrever que, aunque también aporta, Cueva asumiría buena parte de las responsabilidades económicas.
La cumbiambera también habló sobre su faceta como empresaria y aclaró que los negocios actuales de cada uno son independientes; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ambos emprendan proyectos en conjunto más adelante. “(Christian) tiene su trabajo, el fútbol; yo tengo la música. Estamos viendo para hacer algo juntos, como equipo, como pareja. Bueno, hay una intención, por lo menos hasta ahora, de proyectarnos, de vernos a futuro. (…) Van a venir otras cosas”, sentenció.