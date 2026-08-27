Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

La ANGR explicó que las regiones han sostenido “más del 90% de la ejecución presupuestal” en los últimos años. | Foto: difusión | Foto: difusión

La ANGR explicó que las regiones han sostenido “más del 90% de la ejecución presupuestal” en los últimos años. | Foto: difusión | Foto: difusión

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La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado para exigir a la presidenta Keiko Fujimori y a la Mesa Directiva del Congreso de la República garantizar que los parlamentarios no utilicen su semana de representación para ir a presionar o amenazar a las autoridades regionales y municipales.

Esto debido a que el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores (Somos Perú), y el diputado Javier Castro (Fuerza Popular) protagonizaron un enfrentamiento de palabras durante la inspección al puente del río La Leche.

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"Hacemos un llamado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y a la mesa directiva del Congreso para que, en el marco de las relaciones intergubernamentales, se garantice un escenario de respeto en la coordinación interinstitucional. La Semana de Representación de los legisladores no puede ser instrumentalizada como un espacio de amenazas, confrontación, hostigamiento o presión política contra las autoridades regionales o municipales por decisiones o responsabilidades que competen al ámbito del Gobierno Nacional", señalan en el pronunciamiento.

El gremio, el cual representa a 25 gobiernos regionales del país, instó al Congreso, regiones y municipios a actuar con sentido del Estado para prevenir las emergencias que puedan ocasionarse debido al Fenómeno El Niño. Incluso la ANGR explicó que las regiones han sostenido más del 90% de la ejecución presupuestal en los últimos años, pese a los constantes cambios de gabinete.

"La magnitud de la emergencia del Fenómeno El Niño demanda que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los gobiernos regionales y los gobiernos locales actúen con sentido de Estado, dejando de lado los intereses partidarios y confrontaciones que en nada contribuyen a proteger la vida de los millones de peruanos que nos eligieron. La actitud y el comportamiento de los legisladores no deben generar división, parálisis técnica ni polarización política", agregan.

Pronunciamiento de la ANGR.

Discusión entre gobernador y diputado de Fuerza Popular

El pronunciamiento de la ANGR se produjo después de que un video, difundido en redes sociales, mostrara el cruce de palabras entre el gobernador Pérez Flores y el diputado Castro Cruz durante una visita de inspección a los trabajos de prevención en el puente del río La Leche, en Lambayeque.

En las imágenes, Castro increpó al gobernador por un presunto retraso en las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño en esa estructura.

"Tú eres el papá de la región, gobernador", le dijo, y cuestionó que, con más de tres años en el cargo recién se estén ejecutando labores de descolmatación. "A mí me han dicho que hace 2 años hay el informe de esto. ¿No te preocupa? Y vienes a quejarte", agregó el legislador.

El gobernador acusó de crear un espectáculo al diputado fujimorista.