Sorteo de Champions League 2026 - 27 EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el evento

La final de la Champions League 2026-27 se jugará en el estadio del Atlético Madrid. Foto: AFP

La final de la Champions League 2026-27 se jugará en el estadio del Atlético Madrid. Foto: AFP

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Sorteo de la Champions League EN VIVO HOY | Sigue la transmisión del evento, que se realizará en el Grimaldi Forum, a partir de las 11.00 a. m. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

La 72ª edición del certamen continental genera mucha expectativa entre los fanáticos del deporte. El poderoso PSG de Luis Enrique buscará el tricampeonato, mientras que clubes como Barcelona, Arsenal, Real Madrid y Bayern Múnich anhelan levantar el trofeo y destronar a los parisinos.

¿A qué hora es el Sorteo de la Champions League 2026-27?

En Perú, el sorteo de esta Champions League 2026-27 se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026-27?

La transmisión del sorteo para esta Champions League 2026-27 estará a cargo de ESPN en Sudamérica. Por internet, lo podrás ver a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: CBS

España: RTVE.

Bombos del sorteo de la Champions League 2026-27

Estos son los 36 clubes clasificados a la fase de liga de la Champions League, agrupados en cuatro bombos dependiendo de su ubicación en el ranking UEFA.

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.

Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahce.

Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahce. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como 1907, RC Lens, Sabah FK, AEK Atenas, Viking y Slovan Bratislava.

Formato de la Champions League 2026-27

Tal como en la edición anterior, en esta fase de liga de la Champions League cada club jugará ocho partidos en total, contra dos rivales de cada bombo. Al final de esta etapa, los ocho mejor ubicados en la tabla general clasificarán directamente a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 se enfrentarán entre sí en los playoffs (dieciseisavos de final). En tanto, los 12 últimos (del puesto 25 al 36) quedarán eliminados.

¿Dónde será la final de la Champions League 2026-27?

La gran final de la Champions League 2026-27 se jugará el sábado 5 de junio en el Wanda Metropolitano, estadio ubicado en la ciudad de Madrid, España. El recinto tiene capacidad para más de 70.000 espectadores.