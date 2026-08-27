Asesor argentino de Keiko Fujimori estuvo en Lima en 44 ocasiones

La historia migratoria del empresario argentino Damián Valenzuela Mayer evidencia 44 visitas desde 2011 y que el mayor flujo se concentró entre 2025 y 2026, en la campaña presidencial. Foto: Composición LR / Ricardo Cervera

La historia migratoria del empresario argentino Damián Valenzuela Mayer evidencia 44 visitas desde 2011 y que el mayor flujo se concentró entre 2025 y 2026, en la campaña presidencial. Foto: Composición LR / Ricardo Cervera

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El registro migratorio del financiero argentino Damián Valenzuela Mayer revela una historia diferente a la que ha relatado su amiga la presidenta Keiko Fujimori, después de publicado el destape del semanario 'Hildebrandt en sus Trece'.

La primera vez que llegó a Lima fue en plena campaña presidencial, entre el 29 de marzo y el tres de abril de 2011. En ese momento, uno de los notorios integrantes del equipo de campaña de Fujimori era el abogado Alonso Rey Bustamante, fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP). Ese mismo año, Alonso Rey fundó la filial en el país de la compañía de inversiones Latin America Invest (LAI), del argentino Damián Valenzuela, el asesor o consejero de la jefa de Estado. En 2011, el argentino fue incorporado como miembro del directorio y luego fue apoderado.

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Por lo tanto, los vínculos de Valenzuela con el fujimorismo no son de 2026, como han pretendido sostener Keiko Fujimori y sus defensores. Se inician en 2011 cuando Alonso Rey, del estudio PRCP, se asocia con Damián Valenzuela para instalar Latin America Invest (LAI) en Miraflores. Como se verá más adelante, el mencionado bufete de abogados reaparecerá relacionado con Keiko Fujimori en la campaña presidencial de 2021.

La mandataria solo dijo en referencia al financiero argentino: “En esta campaña y a lo largo de los últimos años yo he tenido varias amistades que me han ayudado, entre ellos por ejemplo el señor Carlos (Díaz-Rosillo), el señor Damián (Valenzuela Mayer), el señor Román (Cendoya), que son personas del extranjero que generosamente han querido ayudarme en este proceso”. Solo habló del año 2026.

Pero Damián Valenzuela estuvo en Lima en cuatro ocasiones en 2011: del 29 de marzo al tres de abril; del 6 al 8 de mayo; del 21 al 25 de julio; y del 8 al 12 de octubre.

El 21 de junio de 2011, poco después de que Keiko Fujimori fuera derrotada por Ollanta Humala en la segunda vuelta, Alonso Rey inscribió en Registros Públicos a Latin America Invest. Desde entonces, el empresario argentino estuvo en el país en total en 44 oportunidades. No es que apareció de la nada en este año.

Además de fundador del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), Alonso Rey Bustamente ha sido director de varias compañías, entre ellas de la agroexportadora Sociedad Agrícola Saturno, un sector estrechamente relacionado con el fujimorismo. De hecho, Alonso Rey coincidió en el mismo equipo de Keiko Fujimori con otro empresario agroexportador, José Chlimper Ackerman. Este fue investigado por entregar US$476 mil en efectivo a los propietarios de Radioprogramas y CRP Medios y Entrenamiento, para el financiamiento de publicidad de la candidata Fujimori, en 2011. La suma no fue declarada.

Alonso Rey, socio del argentino Damián Valenzuela, ejerció como presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre 2024 y 2026. Este año Rey fue reemplazado, casualmente, por Enrique Gubbins Bovet. Por coincidencia, este empresario estuvo implicado en los aportes clandestinos a Keiko Fujimori. Gubbins confesó que en 2011 le dio a la entonces aspirante presidencial US$3.4 millones. Keiko Fujimori en compañía de su exesposo Mark Vito recogió parte del dinero.

En 2021, reapareció el estudio Payet Rey Cauvi Pérez (PRCP). Después que Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota ante el candidato Pedro Castillo, denunció un falso fraude electoral. Abogados del estudio de Alonso Rey, socio de Damián Valenzuela, fueron parte de una campaña para deslegitimar el resultado del balotaje.

Relación. Durante el falso fraude, Keiko Fujimori tuvo apoyo de abogados del estudio PRCP. Foto: difusión

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El abogado de dicho estudio, Julio Pérez Vargas, declaró que el fundador, José Antonio Payet, actuó como personero de Fuerza Popular. No fue el único del bufete: “Mi socio Juan José Cauvi me llamó por teléfono a mi número celular el 7 de junio del 2021 y me comentó que habría una reunión a las 3.00 p. m. en el local de Fuerza Popular, cuyo propósito era apoyar en la revisión de las actas (de la segunda vuelta)”, declaró Julio Pérez ante la fiscalía, según reportó el portal periodístico 'Sudaca'. Todos los implicados luego dirían que participaron a “título personal”. La República envió un cuestionario a Alonso Rey al estudio PRCP. Pero hasta el momento este diario no ha recibido respuesta.

Conforme al registro migratorio de Damián Valenzuela Mayer, después de 2011, acumula mayores visitas en 2025 (6 veces) y en 2026 (10 veces). Es decir, en 16 oportunidades, antes, durante y después de la última campaña presidencial. El mayor flujo de toda su historia migratoria en el Perú.

Curiosamente, quien ha intentado ofrecer más explicaciones sobre la presencia del argentino Valenzuela en el país durante la campaña electoral de Keiko Fujimori, es otro de sus asesores, el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo.

Después de haber ejercido como asesor del presidente Donald Trump, además de director de Políticas Públicas de la Casa Blanca en el primer mandato del republicano, fundó y asumió la conducción del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU). Esta institución recluta como profesores y expositores a políticos de derecha de la región, entre ellos, Keiko Fujimori.

En declaraciones a Radioprogramas, Díaz-Rosillo se presentó como asesor informal de Keiko Fujimori.

“El señor (Valenzuela) es una de las diferentes personas, amistades que han venido. No ha regresado al Perú, tengo entendido, desde la toma de posesión”, explicó Díaz-Rosillo, sin referirse a las visitas anteriores del empresario argentino al país y al origen del vínculo con Keiko Fujimori.

“Así que (Damián Valenzuela) no tiene ninguna influencia en el gobierno como no la tengo yo, como no la tiene el señor Cendoya Así que cero influencia en el gobierno”, pero luego precisó: “Yo puedo hablar solamente de mi experiencia, he dado consejos”.

La República intentó varias veces comunicarse con Carlos Díaz-Rosillo para preguntarle si tiene relación con el exasesor del presidente Javier Milei, el argentino Fernando Cerimedo, protagonista de un escándalo en Bolivia. El supuesto consejero del mandatario boliviano Rodrigo Paz, detenido por intentar asesinar a su pareja, aparece en una fotografía con Carlos Díaz-Rosillo, el asesor de Keiko Fujimori.

Valenzuela responderá sobre el caso