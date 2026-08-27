Eclipse lunar de agosto EN VIVO: las fases, horarios y cómo ver la 'Luna de sangre' que brillará durante la noche

El eclipse lunar de 2026 podrá observarse durante la noche del 27 al 28 de agosto. La Luna llena adquirirá un característico tono rojizo y dará lugar al espectáculo conocido popularmente como 'Luna de sangre', mientras avanza por la sombra de la Tierra.

El evento comenzará con la fase penumbral, seguida por la entrada en la umbra y el máximo del eclipse, cuando cerca del 96,2% del disco lunar quedará cubierto. Aunque será un eclipse parcial y no llegará a ocultar por completo el satélite, su profundidad lo convertirá en el más destacado de este tipo hasta el próximo, previsto para el 31 de diciembre de 2028.

Eclipse lunar 2026 EN VIVO: horarios y como ver la 'Luna de sangre' 10:07 ¿Por qué se la luna llena se verá roja? El color rojizo durante el eclipse se debe a la atmósfera terrestre. Cuando el satélite entre en la umbra, parte de la luz solar atravesará la capa gaseosa de nuestro planeta antes de llegar a la superficie lunar. En ese trayecto, los colores de menor longitud de onda, como el azul, se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz roja logra atravesar la atmósfera y desviarse hacia la Luna. Ese proceso le dará el característico tono cobrizo. La intensidad y el matiz final dependerán de las condiciones atmosféricas. La presencia de polvo, ceniza volcánica y otras partículas puede hacer que el disco lunar aparezca más oscuro o altere sus tonalidades. A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede contemplarse directamente sin gafas especiales, aunque unos prismáticos o un telescopio ayudarán a distinguir mejor los cambios en la superficie lunar. 10:05 ¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar? En América del Norte y Sudamérica, el eclipse lunar parcial podrá observarse durante la noche del 27 al 28 de agosto. En Perú, la fase penumbral comenzará a las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, y la fase parcial arrancará a las 9:34 p. m. El momento de máxima ocultación llegará hacia las 11:13 p. m., cuando gran parte del disco lunar quede cubierta por la umbra. Después, el satélite saldrá de esa zona a las 12:52 a. m. del 28 de agosto y abandonará por completo la umbra a las 2:03 a. m. En Argentina, los horarios cambian ligeramente según la ciudad. En Buenos Aires, la fase penumbral empezará a las 10:24 p. m., seguida por la entrada en la umbra a las 11:33 p. m. El punto máximo se alcanzará aproximadamente a la 1:13 a. m. del 28 de agosto, con una cobertura cercana al 93% del disco lunar. La salida de la umbra se producirá a las 2:52 a. m., mientras que la fase penumbral concluirá alrededor de las 4:01 a. m. En Europa, por su parte, el eclipse ocurrirá en gran parte antes del amanecer, de modo que su observación dependerá del lugar y del momento en que la Luna descienda bajo el horizonte.

¿Cómo ver el eclipse lunar de agosto?

No harán falta instrumentos especiales ni gafas protectoras para observarlo, porque mirar la Luna directamente es seguro. La visibilidad dependerá sobre todo del tiempo atmosférico y de que el satélite siga por encima del horizonte en las fases clave.

El uso de prismáticos o un telescopio permitirá apreciar con más precisión el avance de la sombra sobre la superficie lunar. Para aprovechar mejor la observación, conviene situarse en un lugar con horizonte despejado y escasa contaminación lumínica. Quienes no puedan verlo desde su ubicación también podrán seguirlo mediante una emisión en directo por internet, como la de Time and Date.

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra está directamente entre el Sol y la Luna. La Tierra bloquea la luz que proviene del Sol y proyecta una sombra en el satélite. La sombra hace que este aparezca mucho más tenue y a veces se aprecie en la superficie una tonalidad roja muy perceptible. La Luna aparece roja porque la luz que la ilumina pasa a través de la atmósfera del planeta, que dispersa la luz azul y dirige la luz roja hacia la Luna.