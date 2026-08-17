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Los ganadores del Festival de Cine de Lima 2026

Edición 30. La película mexicana 'Seis meses en el edificio rosa con azul' fue elegida la mejor de la competencia ficción. En tanto, los discursos se enfocaron en la defensa del cine latinoamericano.

Fotografía de la ceremonia de premiación.
Fotografía de la ceremonia de premiación. | Festival de Cine de Lima 2026.
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Seis meses en el edificio rosa con azul, dirigida por el mexicano Bruno Santamaría Razo, fue elegida como la mejor película del Festival de Cine de Lima, en una edición en la que destacaron los largometrajes que hablaban de entornos vulnerables, de las dictaduras, de las políticas públicas y de la violencia de género. “Como decían las compañeras de Chicas tristes (Rocío Guzmán y Darana Álvarez, reconocidas como las mejores actrices), en comunidad construimos algo que queríamos compartir. Algo que a todos nos emocionaba, nos dolía y nos enamoraba”, dijo Santamaría Razo al recibir el trofeo Spondylus del jurado. “Se celebra con mucho gusto en este espacio”.

Seis meses en el edificio rosa con azul se traslada a México de inicios de los años 90. Bruno cumple 11 años y se siente atraído por su mejor amigo. En medio de ello, la familia lidia con el diagnóstico de VIH de su padre. Esta película fue estrenada en Cannes y, previo al mayor premio del Festival de Cine de Lima, había ganado el premio a mejor película con temática LGTBIQ+.

Otra de las producciones que se llevó más de un reconocimiento el sábado fue La noche está marchándose ya. En la cinta, tras perder su trabajo como proyectista en un cine club, el protagonista sobrevive laborando como vigilante, pero no deja de ver cine. “Ojalá estos lugares crezcan, se conecten más con la gente y nos ayuden a no aislarnos”, declaró uno de los directores, Ramiro Sonzini, sobre los festivales.

La noche está marchándose ya ganó el premio de la Organización Internacional del Trabajo a la mejor película de la competencia latinoamericana ficción, el Premio APC Signis Perú de la Asociación de Comunicadores, el trofeo del jurado de la crítica internacional y el reconocimiento a la mejor ópera prima. El director de la película argentina, Ezequiel Salinas, abordó la importancia del cine público. “Eso tiene un valor muy especial porque habla de que todavía lo público es importante. Quiero agradecer a nuestros compañeros y compañeras porque nos ayudaron a creer que el cine no es un lujo, que el cine es parte de un derecho que tenemos para contar nuestra historia, nuestra ciudad, que es Córdoba”.

Cine peruano: documental y regional

La mejor película peruana fue el documental Manuales de supervivencia de Luisa García Alva. La cinta, que es un registro personal de la cineasta, ganó también el premio del Ministerio de Cultura. “Cuando me dieron el diagnóstico (de VIH), mi madre era incapaz de ... hicimos un pacto de que no le íbamos a contar a nadie. Han pasado 10 años y estoy haciendo una película”, declaró entre aplausos. “Mi madre, el día del estreno, se paró y, orgullosa, me mandó un beso y me aplaudió. Y ahora está llevando a sus amigas a ver la película. Entonces, ¿qué poderoso es el cine que puede lograr ese tipo de cosas, no? Me siento muy feliz. Gracias a mi equipo, sin ustedes esta película no hubiera podido hacerse porque había desorden, dudas en mi cabeza y ustedes me ayudaron y me acompañaron”.

La cinta filmada en Piura, Aquella sombra desvanecía, dirigida por Samuel Urbina, obtuvo el trofeo Spondylus a la mejor dirección de la competencia peruana. “Todas las historias merecen ser contadas. El Perú es muy grande y muy diverso y el cine debe ser esa herramienta que nos permita acercarnos a otras realidades y por eso debemos protegerlo, por eso debemos promoverlo. ¡Que viva el cine peruano!, ¡Que viva el regional! y ¡Que viva el cine hecho en Piura!”.

El director de La anatomía de los caballos, Daniel Vidal Toche, resaltó la importancia de que un festival logre llenar las salas de cine. “Ver tanta gente, 33.000 espectadores que aceptan que el cine no es solamente entretenimiento y que el cine está para hacernos sentir incómodos y para presionar a aquellos que ahora vemos en los gobiernos de Latinoamérica y en el nuestro, que quieren evitar precisamente que esas voces estén presentes. Todos los que hacemos cine sabemos que es imposible callarnos”.

Homenaje a Kleber Mendonça Filho

La edición 30 del festival tuvo como invitado al director brasileño nominado al Óscar por El agente secreto. En la ceremonia de clausura, Kleber Mendonça Filho fue reconocido como un director que aborda lo social y político. “Para mí, un festival de cine es también una escuela”, señaló desde el escenario y les dedicó el premio a los cineastas jóvenes y a los cinéfilos, especialmente a sus hijos que estaban sentados en las butacas y a su esposa, la productora Emilie Lesclaux. “Puedo ver que el público del Festival de Cine de Lima es un público muy joven, hay una renovación. Creo que las películas son una manera de mirar el mundo. El cine es una manera muy fuerte de quebrar la narrativa oficial. Hay cada cosa siniestra en la forma en cómo el mundo se muestra hoy para todos nosotros, en la política, en los Estados Unidos, acá en América Latina, en Europa y creo que es un gran momento para hacer películas”.

La ceremonia tuvo discursos que se conectaron con lo dicho por el director de Bacurau. Juan Pablo Sallato, el director de Hangar rojo, ganó el premio APRECI y el Spondylus a mejor dirección y habló de la importancia de recordar lo que hicieron las dictaduras. Por su lado, Álvaro Olmos, de La hija cóndor, obtuvo el reconocimiento especial del jurado y subió al escenario. “Desde aquí siempre vamos a resistir a los embates que vienen de afuera. En Bolivia han eliminado por completo la cultura. No tenemos ministerio, ni oficina, no tenemos la palabra cultura en ningún rincón del Estado desde hace un par de semanas. Igual vamos a sostener nuestro cine y vamos a seguir adelante buscando la manera de resistir como siempre lo hemos hecho en el cine latinoamericano”.❖

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