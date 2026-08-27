Muere Peter Cullen, voz original de Optimus Prime en la saga de ‘Transformers’, a los 85 años

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Peter Cullen, reconocido actor de voz estadounidense y recordado mundialmente por interpretar a Optimus Prime en la franquicia 'Transformers', murió a los 85 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien señaló que el intérprete falleció el miércoles 26 de agosto de 2026 en su casa de Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos.

La partida de Cullen representa una pérdida para varias generaciones de seguidores de la animación, pues durante más de cuatro décadas prestó su inconfundible voz al líder de los Autobots. Además de Optimus Prime, el actor construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y videojuegos, participando en numerosas producciones y dando vida a personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular.

¿De qué murió Peter Cullen?

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de Peter Cullen. Su representante y sus familiares confirmaron su fallecimiento, pero no brindaron detalles sobre alguna enfermedad o condición médica que haya provocado su deceso. La familia pidió recordar al actor por los valores que transmitió a través de su trabajo, como la compasión, la integridad y la lealtad.

Cullen comenzó su carrera como actor de voz en la década de 1960 y alcanzó reconocimiento internacional en 1984, cuando comenzó a interpretar a Optimus Prime en la serie animada original de 'Transformers'. Su voz grave y característica quedó asociada al personaje durante más de 40 años y también estuvo presente en las películas de acción real de la franquicia. Asimismo, interpretó a Ígor (Eeyore) en 'Winnie the Pooh' y participó en producciones como 'Knight Rider', 'Chip 'n Dale: Rescue Rangers' y 'Predator'. En 2023 recibió un premio a la trayectoria en los Children’s & Family Emmy Awards por su contribución a la televisión infantil y familiar.