Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: hora y canal del partido por LaLiga de España
El enfrentamiento pendiente por la primera jornada de LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Athletic Club se disputará en el Spotify Camp Nou.
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Barcelona vs Athletic Club EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la goleada por 5-0 ante Elche como visitante, el cuadro dirigido por Hansi Flick afrontará su partido pendiente por la primera fecha, con su público, ante Athletic Club. El conjunto de Bilbao llega a este duelo tras caer de local por 3-1 ante Sevilla, en una de las sorpresas de la jornada anterior.
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Horarios por país del partido Barcelona vs Athletic Club
El duelo entre Barcelona y Athletic Club se disputará este jueves 27 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Barcelona vs Athletic Club
El partido entre Barcelona y Athletic Club, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de DSports.
Estadio donde se juega el Barcelona vs Athletic Club
Barcelona y Athletic Club disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 105.000 espectadores.
Pronóstico de Barcelona vs Athletic Club
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Athletic Club.
- Betsson: gana Barcelona (1,33), empate (4,80), gana Athletic Club (9,70)
- Betano: gana Barcelona (1,32), empate (5,40), gana Athletic Club (9,25)
- Bet365: gana Barcelona (1,30), empate (5,75), gana Athletic Club (9,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,34), empate (5,99), gana Athletic Club (9,75)
- Caliente: gana Barcelona (1,31), empate (6,20), gana Athletic Club (8,60)
- Doradobet: gana Barcelona (1,32), empate (5,50), gana Athletic Club (9,00).
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Alineaciones Barcelona vs Athletic Club: posibles formaciones
- Barcelona: J. García; E. García, Christensen, Martín, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Adeyemi, Fermín y Raphinha.
- Athletic Club: Simón; Areso, Laporte, Paredes, Boiro; Garenabarrena, Canales; Williams, Berenguer, Sancet y Guruzeta.
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