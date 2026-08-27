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Barcelona vs Athletic Club EN VIVO: hora y canal del partido por LaLiga de España

El enfrentamiento pendiente por la primera jornada de LaLiga española entre los equipos de Barcelona y Athletic Club se disputará en el Spotify Camp Nou.

Barcelona y Athletic Club se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Athletic Club se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona vs Athletic Club EN VIVO juegan HOY miércoles 26 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la goleada por 5-0 ante Elche como visitante, el cuadro dirigido por Hansi Flick afrontará su partido pendiente por la primera fecha, con su público, ante Athletic Club. El conjunto de Bilbao llega a este duelo tras caer de local por 3-1 ante Sevilla, en una de las sorpresas de la jornada anterior.

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Horarios por país del partido Barcelona vs Athletic Club

El duelo entre Barcelona y Athletic Club se disputará este jueves 27 de agosto, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Athletic Club

El partido entre Barcelona y Athletic Club, por LaLiga de España, será transmitido por la señal de DSports.

Estadio donde se juega el Barcelona vs Athletic Club

Barcelona y Athletic Club disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 105.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Athletic Club

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Athletic Club.

  • Betsson: gana Barcelona (1,33), empate (4,80), gana Athletic Club (9,70)
  • Betano: gana Barcelona (1,32), empate (5,40), gana Athletic Club (9,25)
  • Bet365: gana Barcelona (1,30), empate (5,75), gana Athletic Club (9,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,34), empate (5,99), gana Athletic Club (9,75)
  • Caliente: gana Barcelona (1,31), empate (6,20), gana Athletic Club (8,60)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,32), empate (5,50), gana Athletic Club (9,00).

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lr.pe

Alineaciones Barcelona vs Athletic Club: posibles formaciones

  • Barcelona: J. García; E. García, Christensen, Martín, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Adeyemi, Fermín y Raphinha.
  • Athletic Club: Simón; Areso, Laporte, Paredes, Boiro; Garenabarrena, Canales; Williams, Berenguer, Sancet y Guruzeta.

Últimos partidos de Barcelona

  • Elche 0-5 Barcelona | 23.08.26
  • Barcelona 2-1 Al Ahly | 19.08.26
  • Basilea 2-5 Barcelona | 16.08.26
  • Udinese 1-0 Barcelona | 8.08.26
  • Barcelona 1-0 Nottingham Forest | 8.08.26

Últimos partidos de Athletic Club

  • Athletic Club 1-3 Sevilla | 22.08.26
  • Real Zaragoza 3-1 Athletic Club | 21.08.26
  • Atalanta 1-0 Athletic Club | 14.08.26
  • Marsella 3-1 Athletic Club | 9.08.26
  • Burgos CF 0-3 Athletic Club | 1.08.26
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