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‘Toy Story 5’ llega al streaming: ¿cuándo y dónde ver online la película más taquillera de la saga?

‘Toy Story 5’ llegará al streaming después de convertirse en la película más taquillera de la saga, con una recaudación mundial de aproximadamente US$1.128 millones.

'Toy Story 5' nuestros protagonistas tendrán a una tableta como un duro rival. Foto: Deadline.
'Toy Story 5' nuestros protagonistas tendrán a una tableta como un duro rival. Foto: Deadline.
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‘Toy Story 5’ está a punto de llegar al streaming luego de convertirse en la película más taquillera de toda la franquicia. La quinta entrega de Pixar, protagonizada nuevamente por Woody, Buzz Lightyear y Jessie, recaudó alrededor de 1.128 millones de dólares en todo el mundo durante su paso por los cines.

La cinta retoma la historia de los queridos juguetes, quienes ahora deben enfrentarse a un nuevo desafío: la tecnología. La llegada de Lilypad, una tableta inteligente que se convierte en el nuevo objeto favorito de Bonnie, amenaza con desplazar el lugar que tradicionalmente ocupaban los juguetes protagonistas.

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¿Cuándo se estrena en streaming ‘Toy Story 5’?

‘Toy Story 5’ llegará oficialmente al streaming el 23 de septiembre de 2026. La película estará disponible en Disney+ después de su recorrido por las salas de cine, donde se convirtió en la entrega más exitosa de la saga en términos de recaudación.

La nueva producción de Pixar se estrenó originalmente en cines el 19 de junio y llegará a la plataforma poco más de tres meses después. Además, el lanzamiento en formato físico 4K UHD y Blu-ray está previsto para el 22 de septiembre, un día antes de su llegada al servicio de streaming.

PUEDES VER: Las voces en español detrás de 'Toy Story 5'

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¿Dónde ver online ‘Toy Story 5’?

Los usuarios podrán ver ‘Toy Story 5’ online exclusivamente a través de Disney+, plataforma que reúne el catálogo de Disney y Pixar. La película se incorporará al servicio el 23 de septiembre, por lo que será necesario contar con una suscripción para acceder a ella.

De esta manera, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes volverán a las pantallas de los hogares después de su exitoso paso por los cines. Disney+ también cuenta con las anteriores películas de la franquicia, por lo que los seguidores pueden volver a disfrutar de la historia completa antes de ver esta nueva aventura.

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