HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Cine y series

¡Regalos del Perú! Matt Damon y John Leguizamo, protagonistas de ‘La Odisea’, fueron sorprendidos con caballos de totora

En plena entrevista, el periodista peruano Maykoll Calderón obsequió un caballito de totora a los actores Matt Damon y John Leguizamo, resaltando la conexión con la tradición marítima peruana.

‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, se estrena en Perú el 16 de julio de 2026, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon y John Leguizamo.
‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, se estrena en Perú el 16 de julio de 2026, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon y John Leguizamo. | Foto: captura/Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

La nueva superproducción de 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan, se estrena en los cines de Perú el 16 de julio de 2026. Como parte de la gira internacional de promoción, el comunicador peruano Maykoll Calderón viajó a Miami para entrevistar a Matt Damon y John Leguizamo, quienes interpretan a Odiseo y Eumeo, el fiel porquero y amigo de la infancia de Odiseo.

Durante el encuentro, el periodista peruano les obsequió un caballito de totora, símbolo de la tradición marítima del Perú y legado de la cultura Moche, estrechamente vinculada con la costa norte del país y su histórica relación con el mar. La finalidad fue establecer un vínculo simbólico entre el legendario caballo de Troya, elemento central del mito que da origen al viaje de Odiseo, y la representación de la navegación ancestral.

“¡Qué increíble!”, expresó John Leguizamo. “Es precioso, gracias”, agregó Damon. Tras recibir el obsequio, los actores internacionales sorprendieron al dirigirse al público en español e invitaron a los espectadores a disfrutar de 'La Odisea' en los cines.

PUEDES VER: Estrenos de Netflix en Julio 2026: cuándo salen las series, películas y documentales más esperados en la plataforma de streaming este mes

lr.pe

'La Odisea' busca hacer historia en el cine mundial

'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan basada en la célebre epopeya de Homero, se convierte en un hito para la industria al ser el primer largometraje filmado completamente con cámaras IMAX. La producción refleja la apuesta del cineasta por llevar la innovación técnica y visual a un nuevo nivel.

La cinta traslada el clásico relato griego a una propuesta cinematográfica de gran escala, combinando acción, aventura, drama familiar y conflictos universales en una historia pensada para el público actual. Además, cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton y John Leguizamo, entre otras figuras reconocidas.

Con esta producción, Christopher Nolan reafirma su compromiso con el cine de gran formato, impulsa las capacidades del IMAX y apuesta por una experiencia concebida para la pantalla grande. Las entradas ya están disponibles y la película podrá verse tanto en versión subtitulada como doblada al español, además de formatos especiales como XD, Xtreme, 4DX, IMAX y 35 mm.

'La Odisea' busca consolidarse como uno de los grandes estrenos del año al combinar una historia clásica con tecnología de vanguardia y una propuesta cinematográfica diseñada para ofrecer una experiencia épica e inmersiva.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
'Amigo, por ahí no es': lanzan el teaser oficial de la película peruana con Miranda Capurro como protagonista

'Amigo, por ahí no es': lanzan el teaser oficial de la película peruana con Miranda Capurro como protagonista

LEER MÁS
Enola Holmes 3: ¿cuándo y a qué hora se estrena la película protagonizada por Millie Bobby Brown en Netflix?

Enola Holmes 3: ¿cuándo y a qué hora se estrena la película protagonizada por Millie Bobby Brown en Netflix?

LEER MÁS
La Odisea, Spider-Man y Moana: los estrenos de julio de 2026 en Perú

La Odisea, Spider-Man y Moana: los estrenos de julio de 2026 en Perú

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Doctor Strange 2” online: ¿cómo ver estreno de la película en Disney Plus?

“Doctor Strange 2” online: ¿cómo ver estreno de la película en Disney Plus?

LEER MÁS
“Mi bella genio” y el trágico final de Larry Hagman: ¿cómo murió el ‘Mayor Nelson’ en la vida real?

“Mi bella genio” y el trágico final de Larry Hagman: ¿cómo murió el ‘Mayor Nelson’ en la vida real?

LEER MÁS
“Godzilla vs. Kong 2″: rodaje empezará pronto en Australia

“Godzilla vs. Kong 2″: rodaje empezará pronto en Australia

LEER MÁS
Ian McKellen revela que fue una tortura grabar ‘El hobbit’ y hasta lloró: “No me hice actor para esto”

Ian McKellen revela que fue una tortura grabar ‘El hobbit’ y hasta lloró: “No me hice actor para esto”

LEER MÁS
El desgarrador final de 'El exorcista: creyentes' explicado por el director de la película

El desgarrador final de 'El exorcista: creyentes' explicado por el director de la película

LEER MÁS
'El y Ella' en Netflix: De qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene y final explicado

'El y Ella' en Netflix: De qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene y final explicado

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025