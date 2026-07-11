‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, se estrena en Perú el 16 de julio de 2026, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon y John Leguizamo. | Foto: captura/Youtube

‘La Odisea’, la nueva superproducción de Christopher Nolan, se estrena en Perú el 16 de julio de 2026, con un elenco estelar que incluye a Matt Damon y John Leguizamo. | Foto: captura/Youtube

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La nueva superproducción de 'La Odisea', dirigida por Christopher Nolan, se estrena en los cines de Perú el 16 de julio de 2026. Como parte de la gira internacional de promoción, el comunicador peruano Maykoll Calderón viajó a Miami para entrevistar a Matt Damon y John Leguizamo, quienes interpretan a Odiseo y Eumeo, el fiel porquero y amigo de la infancia de Odiseo.

Durante el encuentro, el periodista peruano les obsequió un caballito de totora, símbolo de la tradición marítima del Perú y legado de la cultura Moche, estrechamente vinculada con la costa norte del país y su histórica relación con el mar. La finalidad fue establecer un vínculo simbólico entre el legendario caballo de Troya, elemento central del mito que da origen al viaje de Odiseo, y la representación de la navegación ancestral.

“¡Qué increíble!”, expresó John Leguizamo. “Es precioso, gracias”, agregó Damon. Tras recibir el obsequio, los actores internacionales sorprendieron al dirigirse al público en español e invitaron a los espectadores a disfrutar de 'La Odisea' en los cines.

'La Odisea' busca hacer historia en el cine mundial

'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan basada en la célebre epopeya de Homero, se convierte en un hito para la industria al ser el primer largometraje filmado completamente con cámaras IMAX. La producción refleja la apuesta del cineasta por llevar la innovación técnica y visual a un nuevo nivel.

La cinta traslada el clásico relato griego a una propuesta cinematográfica de gran escala, combinando acción, aventura, drama familiar y conflictos universales en una historia pensada para el público actual. Además, cuenta con un elenco de primer nivel integrado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton y John Leguizamo, entre otras figuras reconocidas.

Con esta producción, Christopher Nolan reafirma su compromiso con el cine de gran formato, impulsa las capacidades del IMAX y apuesta por una experiencia concebida para la pantalla grande. Las entradas ya están disponibles y la película podrá verse tanto en versión subtitulada como doblada al español, además de formatos especiales como XD, Xtreme, 4DX, IMAX y 35 mm.

'La Odisea' busca consolidarse como uno de los grandes estrenos del año al combinar una historia clásica con tecnología de vanguardia y una propuesta cinematográfica diseñada para ofrecer una experiencia épica e inmersiva.