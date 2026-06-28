'Michael' se convierte en la película biográfica más taquillera de la historia: recaudó US$ 997 millones

'Michael' es la película inspirada en la vida del rey del pop, Michael Jackson. Foto: Instagram.

'Michael' es la película inspirada en la vida del rey del pop, Michael Jackson. Foto: Instagram.

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El filme 'Michael' continúa haciendo historia en los cines. La cinta inspirada en la vida del Rey del Pop se convirtió en la biografía cinematográfica más exitosa de todos los tiempos tras acumular US$977 millones en la taquilla mundial.

Con esa cifra, la producción dejó atrás a 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, que había cerrado su recorrido comercial con US$975 millones y ostentaba el récord hasta ahora.

El éxito de 'Michael' también le permitió afianzarse como la película biográfica musical más taquillera jamás estrenada. Anteriormente, ese reconocimiento pertenecía a 'Bohemian Rhapsody', la cinta sobre Freddie Mercury y Queen, que logró recaudar US$911 millones a nivel global tras su estreno en 2018.

¿Cuánta taquilla recaudó 'Michael' en EE. UU. y en el mundo?

El fenómeno de 'Michael' no solo se reflejó en el mercado internacional, sino también en Estados Unidos. Desde su estreno en abril, la cinta ha sumado US$370,2 millones en la taquilla estadounidense y otros US$607,2 millones en el resto del mundo, con lo que alcanzó un total de US$977 millones.

El filme tuvo un arranque histórico al recaudar US$97 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y US$217 millones a nivel global. Con ese resultado, estableció un nuevo récord para una película biográfica musical, al dejar atrás la marca que 'Straight Outta Compton' consiguió en 2015 con un debut de US$60 millones en el mercado norteamericano.

Lejos de perder fuerza tras su estreno, 'Michael' mantuvo un sólido desempeño en las semanas siguientes. Su permanencia en cartelera y el impulso de la temporada de verano fueron determinantes para que la producción continuara elevando su recaudación hasta convertirse en un éxito sin precedentes.