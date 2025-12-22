HOYSuscripcion LR Focus

🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

‘La odisea’, película de Christopher Nolan, estrena primer tráiler con Matt Damon como protagonista

La película a estrenarse en Julio de 2026 cuenta con un reparto de lujo conformado por Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron 

'La Odisea' es una de las películas más esperadas del 2026. Foto: ABC.
'La Odisea' es una de las películas más esperadas del 2026. Foto: ABC.

Este lunes se lanzó el primer tráiler oficial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, una ambiciosa adaptación del clásico poema de Homero que ya genera gran expectativa entre los cinéfilos y apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del 2026 (se lanza en Julio). El filme cuenta con un elenco de alto perfil y una puesta en escena que promete una experiencia épica.

La historia se centra en Odiseo, el héroe griego interpretado por Matt Damon, y su complejo regreso a casa tras la Guerra de Troya. El avance muestra escenas de gran escala, como el icónico caballo de Troya, naufragios y enfrentamientos, además de confirmar la participación de Anne Hathaway, Tom Holland y Lupita Nyong’o, ofreciendo así un primer vistazo completo a la visión de Nolan.

PUEDES VER: Desde ‘El Hermano de Santa’ hasta ‘El Grinch’: todas las películas navideñas para ver por HBO Max

lr.pe

Tráiler de ‘La Odisea’

El avance, de poco más de un minuto, abre con un desolado campo de batalla cubierto de cuerpos, para luego mostrar a un ejército listo para partir. En una de las escenas más potentes, Odiseo, interpretado por Matt Damon, se arrodilla ante Agamenón (Benny Safdie) mientras se escucha su reflexión sobre el largo camino de regreso tras años de guerra.

El tráiler intercala el peligroso viaje del héroe con la angustia de Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland), quienes esperan su retorno. Las imágenes adelantan que la travesía estará marcada por desafíos extremos, con la aparición de un cíclope y fuerzas sobrenaturales que refuerzan la idea de un regreso tan épico como arriesgado.

PUEDES VER: Calendario 2026 de películas y series: los estrenos más esperados en cine y streaming

lr.pe

¿Cuál es el reparto de 'La Odisea'?

  • Matt Damon es Odiseo
  • Anne Hathaway es Penélope
  • Tom Holland es Telémaco
  • Zendaya es Atenea
  • Lupita Nyong’o es Clitemnestra
  • Robert Pattinson es Antínoo
  • Charlize Theron es Circe
  • Jon Bernthal es Menelao
  • Benny Safdie es Agamenón
  • Mia Goth es Melanto
  • Himesh Patel es Euríloco
  • Will Yun Lee es otro de los compañeros de Odiseo
  • Jimmy Gonzales es Cefeo
