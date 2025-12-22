‘La odisea’, película de Christopher Nolan, estrena primer tráiler con Matt Damon como protagonista

Este lunes se lanzó el primer tráiler oficial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, una ambiciosa adaptación del clásico poema de Homero que ya genera gran expectativa entre los cinéfilos y apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del 2026 (se lanza en Julio). El filme cuenta con un elenco de alto perfil y una puesta en escena que promete una experiencia épica.

La historia se centra en Odiseo, el héroe griego interpretado por Matt Damon, y su complejo regreso a casa tras la Guerra de Troya. El avance muestra escenas de gran escala, como el icónico caballo de Troya, naufragios y enfrentamientos, además de confirmar la participación de Anne Hathaway, Tom Holland y Lupita Nyong’o, ofreciendo así un primer vistazo completo a la visión de Nolan.

Tráiler de ‘La Odisea’

El avance, de poco más de un minuto, abre con un desolado campo de batalla cubierto de cuerpos, para luego mostrar a un ejército listo para partir. En una de las escenas más potentes, Odiseo, interpretado por Matt Damon, se arrodilla ante Agamenón (Benny Safdie) mientras se escucha su reflexión sobre el largo camino de regreso tras años de guerra.

El tráiler intercala el peligroso viaje del héroe con la angustia de Penélope (Anne Hathaway) y Telémaco (Tom Holland), quienes esperan su retorno. Las imágenes adelantan que la travesía estará marcada por desafíos extremos, con la aparición de un cíclope y fuerzas sobrenaturales que refuerzan la idea de un regreso tan épico como arriesgado.

¿Cuál es el reparto de 'La Odisea'?