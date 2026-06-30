Enola Holmes 3: ¿cuándo y a qué hora se estrena la película protagonizada por Millie Bobby Brown en Netflix?

Millie Bobby Brown regresa a la piel de Enola Holmes en la nueva película de Netflix. Foto: Captura YouTube

Millie Bobby Brown regresa a la piel de Enola Holmes en la nueva película de Netflix. Foto: Captura YouTube

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La saga de misterio regresa con fuerza en Enola Holmes 3, la nueva película protagonizada por Millie Bobby Brown que continúa expandiendo el universo inspirado en las novelas de Nancy Springer. En esta tercera entrega, la joven detective vuelve a enfrentarse a un caso de alto riesgo que combina intriga familiar, dilemas personales y una investigación que la llevará fuera de Inglaterra.

El nuevo capítulo la sitúa en Malta, donde su vida da un giro inesperado: mientras se prepara para su boda con Lord Tewkesbury, interpretado por Louis Partridge, recibe la alarmante noticia del secuestro de su hermano Sherlock Holmes, encarnado por Henry Cavill. Este hecho la obliga a abandonar sus planes personales para sumergirse en una misión contrarreloj, en una historia que mezcla acción, emoción y crecimiento personal dentro del catálogo de Netflix.

Enola Holmes 3: fecha de estreno de la película en Netflix

Enola Holmes 3 tiene programado su estreno oficial en Netflix para el miércoles 1 de julio de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos destacados del verano en la plataforma.

La producción mantiene el equipo creativo de las entregas anteriores, con el guionista Jack Thorne al frente del libreto y la dirección de Philip Barantini, conocido por su trabajo en el drama policial Adolescence. La película también reúne a gran parte del elenco original, reforzando la continuidad de la historia.

Entre los nombres confirmados para esta nueva entrega destacan:

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

como Enola Holmes Henry Cavill como Sherlock Holmes

como Sherlock Holmes Louis Partridge como Lord Tewkesbury

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Himesh Patel

Sharon Duncan-Brewster

Jason Watkins

Con una duración de 105 minutos (1 hora y 45 minutos), la película apuesta por un ritmo ágil que combina investigación, drama y momentos de tensión emocional.

¿A qué hora se estrena Enola Holmes 3?

El estreno de Enola Holmes 3 en Netflix estará disponible de forma global según zonas horarias, por lo que los usuarios deberán ajustar el horario de lanzamiento en su país.

En Latinoamérica, la película podrá verse en los siguientes horarios:

México, Centroamérica: 02:00 a. m.

02:00 a. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 03:00 a. m.

03:00 a. m. Venezuela, Bolivia, Chile, Puerto Rico y República Dominicana: 04:00 a. m.

04:00 a. m. Argentina y Paraguay: 05:00 a. m.

05:00 a. m. España: 09:00 a. m.

De esta manera, quienes buscan saber la fecha y hora exacta del estreno de Enola Holmes 3 podrán acceder al estreno desde la madrugada del 1 de julio, siempre que la disponibilidad de la plataforma Netflix ya se haya activado en su región.