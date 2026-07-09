El récord de 'Hacks', la comedia más nominada en los Emmy

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el inicio de 'Hacks', Deborah (Jean Smart), un ícono de la comedia en piloto automático, conoce a una escritora millennial, Ava (Hannah Einbinder), ‘cancelada’ luego de un tuit, e inicia una compleja relación laboral con ella. La serie, uno de los últimos éxitos de HBO Max, tiene 24 nominaciones a los Emmy y con ello marca un récord en la premiación anual a lo mejor de la televisión.

PUEDES VER: Hannah Einbinder en los Emmy 2025: "Liberen a Palestina"

Con la última temporada, ambas protagonistas están nominadas. En la primera, Jean Smart ganó como mejor actriz de comedia y la serie obtuvo los premios a mejor guion y mejor dirección. Luego, la intérprete se consolidó como una figura indiscutible de la comedia y volvió a ganar en 2022, 2024 y 2025. Su coprotagonista, Einbinder, logró el Emmy el año pasado en una edición redonda para el elenco, en la que también fue galardonada Julianne Nicholson como actriz invitada.

En total, desde 2021, la serie ha logrado 86 candidaturas y 12 premios Emmy. “Esto la convierte no solo en la temporada final de comedia con más nominaciones en la historia de los Emmy, sino en la temporada de comedia con más nominaciones de todos los tiempos”, señala Variety. Pero Jean Smart también podría convertirse en una leyenda de la televisión al ser la única actriz en ganar con cada temporada de una serie.

De otro lado, este año, HBO Max, Netflix y Apple TV lideran las nominaciones. Sin embargo, la primera plataforma encabeza la lista también con la serie dramática The Pitt, que postula en 25 categorías. Le sigue Netflix con Beef, que obtuvo 16 nominaciones; la miniserie The Beast in Me, con 9; y la última temporada de Stranger Things, con 7. Apple TV compite en esta edición con la comedia dramática Widow’s Bay, con 19 nominaciones, y Pluribus, con 18.

Los Emmy se celebrarán en Los Ángeles este lunes 14 de septiembre.