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¡Nostalgia pura! Cecilia Gispert, icónica voz de Candy White, llega a Lima: fecha, lugar y entradas para ver a la actriz de doblaje argentina

El evento contará con la presencia de invitados internacionales como Cecilia Gispert, famosa por su papel como Candy en 'Candy Candy', y Roberto Carrillo, conocido por dar voz a personajes icónicos.


Los fanáticos de la cultura pop de los 80 y 90 tienen una cita en el Manya Retro Fest, que se realizará del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 en Lima, con entrada gratuita.
Los fanáticos de la cultura pop de los 80 y 90 tienen una cita en el Manya Retro Fest, que se realizará del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 en Lima, con entrada gratuita.
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Los seguidores de la cultura pop de las décadas de 1980 y 1990 podrán disfrutar del Manya Retro Fest, evento que se realizará del 28 de julio al 2 de agosto de 2026 en el jirón Washington 1321, en el Cercado de Lima. El ingreso será gratuito y la programación incluirá invitados internacionales, muestras temáticas y distintas experiencias inspiradas en dos épocas que dejaron huella en varias generaciones.

Entre las figuras más esperadas se encuentra la actriz argentina de doblaje Cecilia Gispert, conocida por interpretar a Candy White en 'Candy Candy'. También estará presente el actor de doblaje Roberto Carrillo, recordado por prestar su voz a Michael Knight en 'El auto fantástico', Marty McFly en 'Volver al futuro' y Snarf en ThunderCats. Estos personajes se consolidaron como referentes del cine y la televisión durante los años 80 y 90.

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Cecilia Gispert llega al Manya Retro Fest

Cecilia Gispert, quien aumentó su popularidad por dar voz a la icónica Candy, se reencontrará con sus seguidores peruanos en Lima y derrochará nostalgia en el Manya Retro Fest. A lo largo de su trayectoria también ha participado en producciones como Astroboy, 'La princesa caballero', 'La princesa de los mil años', 'Mako, la sirena enamorada', 'Tao, el cavernícola' y 'Las aventuras de Indiana Ray', series que forman parte de los recuerdos de infancia de numerosos seguidores.

La programación incluirá, además, una exhibición de vehículos emblemáticos del entretenimiento. Los asistentes podrán apreciar una réplica a tamaño real de KITT, el automóvil de 'El auto fantástico', así como el Tanque Felino, Herbie, el célebre Volkswagen del cine; la van de 'Las Tortugas Ninja', figuras de los ThunderCats a escala real y la motocicleta de 'Terminator', entre otras sorpresas vinculadas con el universo retro.

El festival también contará con una zona dedicada a E.T., donde se ofrecerán productos inspirados en la recordada película de Steven Spielberg. Durante 6 días, Manya Retro Fest buscará reunir a quienes crecieron viendo series, películas, dibujos animados y personajes que hoy son símbolos de una época marcada por la nostalgia.

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