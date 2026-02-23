HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Merlina tercera temporada anuncia a Winona Ryder y a más actores como nuevos personajes en la serie de Netflix

Netflix confirmó el reparto oficial de ‘Merlina 3’ en el que también destacan Chris Sarandon, Noah Taylor y Oscar Morgan. 

Merlina 3 se encuentra actualmente en producción. Foto: Netflix.
Merlina 3 se encuentra actualmente en producción. Foto: Netflix.

La exitosa serie Merlina, considerada la más vista en la historia de Netflix, inició oficialmente la producción de su tercera temporada. El rodaje comenzó en las afueras de Dublín, marcando el regreso al universo oscuro de la academia Nevermore, donde una nueva amenaza promete sacudir el rumbo de la historia.

Junto con el inicio de grabaciones, la producción confirmó el reparto oficial de Merlina temporada 3, destacando la incorporación de Winona Ryder como uno de los grandes fichajes. Aunque los detalles sobre los personajes se mantienen en reserva, los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que la nueva entrega profundizará en misterios largamente ocultos de la Familia Addams, ampliando el trasfondo de la historia y elevando el suspenso que convirtió a la serie en un fenómeno global.

lr.pe

Netflix confirmó reparto de Merlina tercera temporada

Netflix confirmó a los nuevos actores que formarán parte de la tercera temporada de ‘Merlina’, que por ahora se encuentra en etapa de producción. Entre los nuevos fichajes se encuentran:

  • Winona Ryder
  • Chris Sarandon
  • Noah Taylor
  • Oscar Morgan
  • Kennedy Moyer.
  • Eva Green (Ofelia, la hermana perdida de Morticia Addams)
  • Jenna Ortega (Wednesday Addams)
  • Catherine Zeta-Jones (Morticia) 
  • Luis Guzmán (Gomez Addams).

lr.pe

¿Cuál es la posible fecha de estreno de la tercera temporada de Merlina?

La exitosa serie Merlina, protagonizada por Jenna Ortega, regresará con una tercera temporada que ya se encuentra en pleno rodaje en Irlanda desde febrero de 2026. Debido al extenso proceso de filmación y a la posterior etapa de posproducción, el estreno está previsto para 2027.

De acuerdo con información de la producción, los nuevos episodios apostarán por un tono aún más oscuro, con giros narrativos que pondrán a prueba tanto a los estudiantes como a los profesores, elevando el suspenso y la tensión dentro del universo de la serie que se convirtió en un fenómeno global de Netflix.

