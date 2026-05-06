'Umamusume: Pretty Derby' se estrena el 14 de mayo, mientras que 'El Club de los Gritos', una comedia de terror infantil, hará su debut el 21 de mayo en cines peruanos. | Fotos: difusión

'Umamusume: Pretty Derby' se estrena el 14 de mayo, mientras que 'El Club de los Gritos', una comedia de terror infantil, hará su debut el 21 de mayo en cines peruanos. | Fotos: difusión

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La cartelera peruana se renueva en mayo del 2026 con el ingreso de películas de diversos géneros, que van desde el anime, la comedia y el terror. Durante varias semanas, el público peruano podrá disfrutar de historias que apuestan por propuestas diferentes. A ello se suman los títulos internacionales que ya se estrenaron en las pantallas grandes y buscan mantener récords en nuestro país.

'La niña' llega a los cines este 7 de mayo

Rodada en Iquitos y basada en una inquietante leyenda amazónica, 'La niña' mezcla suspenso, investigación policial y elementos sobrenaturales y llegará a los cines de todo el país este jueves 7 de mayo. El filme, dirigido por Javi Velásquez, cuenta con la participación del actor español Marc Clotet, junto con los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. El reparto lo completan Cindy Díaz, Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de Óscar Carrillo.

'La niña', una historia cargada de suspenso y elementos sobrenaturales, representa una apuesta por descentralizar la producción cinematográfica nacional, al llevar a la pantalla grande una historia hecha en la Amazonía. “Iquitos tiene una atmósfera especial para el desarrollo de esta historia. Incluso la casa donde filmamos es la más antigua de la ciudad”, comentó el director, quien también basó el guion en su novela La niña de azúcar, inspirada en una leyenda local.

Trama: La historia sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales. Al instalarse en el último piso de un edificio, su rutina se ve alterada cuando, cada noche, una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto inocente pronto se transforma en una experiencia perturbadora.

'Umamusume: Pretty Derby' se estrena este 14 de mayo

Este jueves 14 de mayo llega a los cines peruanos 'Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era', un anime deportivo de alto impacto basado en la exitosa franquicia japonesa que, además de películas, abarca música, videojuegos y productos coleccionables. A través del entrenamiento severo y la superación personal, la película explora temáticas como el esfuerzo, la amistad y el propósito, y muestra que el éxito no depende solo del talento, sino también de la perseverancia.

Basada en el exitoso videojuego de simulación desarrollado por Cygames, 'Umamusume Puritîdâbî: Shinjidai no Tobira' (título original) forma parte de un ecosistema multimedia que explica su sólida base de seguidores. La dinámica del juego consiste en que cada jugador entrena umamusumes y gestiona estadísticas de energía y ánimo para obtener la victoria. Tras cada carrera, las ganadoras realizan conciertos como si fueran ídolos pop.

Trama: La historia sigue a Jungle Pocket, una joven que sueña con convertirse en la mejor umamusume, vale decir, una joven humanoide con rasgos equinos que participa en carreras de alta velocidad en hipódromos reales. Al ingresar a la academia profesional de corredoras, Jungle Pocket demuestra talento pero se enfrentará a rivales como Agnes Tachyon, Manhattan Cafe y Dantsu Flame, todas altamente competentes y con ambiciones similares a la suya.

'El club de los gritos' llega a los cines este 21 de mayo

'El club de los gritos', una original comedia de terror protagonizada íntegramente por niños, llegará a las salas de cine este jueves 21 de mayo. La película, dirigida por Gabriel Iglesias y Luis Alberto Urrutia y producida por Fourfish Films, propone un universo cinematográfico en el que el miedo se convierte en juego y el terror se vive desde la mirada lúdica de la infancia.