Dragon Ball Super: ¡Es hermoso! Así luciría el Super Saiyajin 4 en la serie [FOTOS]

El anime de Dragon Ball Super ha sufrido una serie de cambios de imagen a lo largo de sus episodios y más aún en su última película Dragon Ball Super: Broly. Esta renovación en el diseño de los personajes fue aplaudida por los fans ¿El responsable? Naohiro Shintani, reconocido artista de Toei Animation desde el 2008.

Es por este éxito en los modelos que no son pocos los seguidores del anime y manga que quieren ver a más personajes de la franquicia bajo el mismo estilo de Shintani. Algunos fans dieron un paso más y produjeron un increíble sketch digno de aparecer en la siguiente temporada de Dragon Ball Super.

Los artistas Cell-Man y Skylar’s Art se encomendaron en la tarea por emular el estilo de Naohiro y compartieron su visión de como sería Goku en su fase de Super Saiyajin 4 ¿Hubiera sido capaz de derrotar a Broly con aquella transformación? Los fans están divididos.

Collaborated with @SkrillerArt by helping him finish his Shintani-inspired Goku SSJ4. Hope you like it! pic.twitter.com/HMWJqkWYYZ