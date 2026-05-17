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‘Entre padre e hijo’ serie Netflix reparto: ¿quién es quién en la nueva serie mexicana que mezcla suspenso y pasión?

Pamela Almanza, Erick Elías y Graco Sendel lideran el reparto de 'Entre padre e hijo', la nueva serie mexicana de Netflix que combina secretos familiares, romance prohibido y capítulos cortos.

'Entre padre e hijo' revoluciona el estilo de las clásicas series de Netflix. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Entre padre e hijo' revoluciona el estilo de las clásicas series de Netflix. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones latinoamericanas con 'Entre padre e hijo', una serie mexicana que apuesta por una historia marcada por la tensión emocional, el misterio y las relaciones prohibidas. La ficción llegará a la plataforma el 13 de mayo del 2026 con un formato poco habitual dentro de la televisión tradicional: 20 episodios de apenas 10 minutos cada uno.

La propuesta se suma a la tendencia de las microseries inspiradas en plataformas asiáticas como ReelShort, aunque mantiene una narrativa cinematográfica y una producción en formato horizontal. En el centro de la trama aparece Bárbara, una abogada exitosa que, durante una visita a la hacienda de su prometido, termina involucrándose en una compleja dinámica familiar que cambiará su vida.

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'Entre padre e hijo': reparto principal de la serie mexicana en Netflix

El elenco de 'Entre padre e hijo' reúne a reconocidos actores de la televisión mexicana junto a nuevos rostros que impulsan la historia de suspenso y pasión creada para Netflix.

Pamela Almanza es Bárbara

Pamela Almanza interpreta a Bárbara, la protagonista de esta serie mexicana. El personaje es una abogada que llega a la hacienda de su prometido con la intención de iniciar una nueva etapa sentimental, pero termina atrapada en una relación tan peligrosa como irresistible.

Erick Elías interpreta a Álvaro

Erick Elías da vida a Álvaro, un piloto que intenta reconstruir su vida tras la desaparición de su primera esposa. Su compromiso con Bárbara parece representar un nuevo comienzo, aunque la llegada de ella a la hacienda terminará alterando el equilibrio familiar.

Graco Sendel es Iker

Graco Sendel asume el papel de Iker, el hijo de Álvaro. La historia toma un giro decisivo cuando el joven desarrolla una fuerte obsesión por Bárbara, la prometida de su padre.

Iker también intenta impedir que ella investigue el pasado de su familia y la historia de su madre desaparecida. El personaje se convierte en una pieza clave dentro del conflicto central de 'Entre padre e hijo'.

Graco Sendel protagoniza 'Entre padre e hijo'.

Graco Sendel protagoniza 'Entre padre e hijo'.

Natalia Plascencia interpreta a Gaby

Natalia Plascencia encarna a Gaby, integrante de la familia que conoce varios de los secretos ocultos dentro de la hacienda. Su personaje tendrá un rol importante en el desarrollo de las revelaciones familiares. La actriz ha formado parte de títulos como 'Diablero', 'El Club' y 'Doc'.

Natalia Plascencia saltó a la fama con 'Doc' en Netflix.

Natalia Plascencia saltó a la fama con 'Doc' en Netflix.

Ivanna Castro da vida a Margarita

Ivanna Castro interpreta a Margarita, madre de Álvaro y abuela de Iker. Desde la llegada de Bárbara muestra una actitud de rechazo hacia ella, dejando claro que la familia esconde tensiones y conflictos no resueltos.

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Sinopsis de 'Entre padre e hijo'

La nueva serie mexicana de Netflix sigue la historia de una reconocida abogada cuya vida cambia radicalmente tras visitar la hacienda de su prometido. Lo que parecía ser un viaje para fortalecer la relación sentimental termina convirtiéndose en una peligrosa red de secretos familiares, sospechas y deseo prohibido.

Según la sinopsis oficial, la trama presenta “el mundo de una abogada que se tambalea cuando su visita a la hacienda de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro”. A partir de ese momento, la protagonista comienza a descubrir conflictos ocultos relacionados con la desaparición de la exesposa de Álvaro.

Además de explorar el romance prohibido entre Bárbara e Iker, 'Entre padre e hijo' apuesta por un formato ágil y pensado para el consumo rápido en streaming. Sus 20 episodios de corta duración buscan conectar con las nuevas audiencias digitales acostumbradas a historias intensas y de ritmo acelerado.

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