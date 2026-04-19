Autoridades de Colombia siguen investigando a profundidad la matanza en pleno rodaje de 'Sin senos no hay paraíso'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Autoridades de Colombia siguen investigando a profundidad la matanza en pleno rodaje de 'Sin senos no hay paraíso'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' en Colombia se vio sacudido por un hecho de violencia que enluta a la industria audiovisual. El sábado 18 de abril de 2026, un ataque con arma blanca en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, Bogotá, dejó como saldo dos integrantes del equipo de producción fallecidos y una persona gravemente herida.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en inmediaciones de la avenida Circunvalar, donde se desarrollaban las grabaciones de la reconocida telenovela. La rápida escalada del enfrentamiento generó alarma entre actores y técnicos, quienes ahora exigen mayores medidas de seguridad en los sets de grabación en Colombia.

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Exponen a joven de 23 años como autor del crimen en el set de 'Sin senos sí hay paraíso'

Las autoridades confirmaron que el responsable del ataque fue José Cubillos García, un joven de 23 años que irrumpió en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' y agredió directamente a una de las víctimas. Según las investigaciones, el agresor atacó inicialmente en el cuello a una persona que se encontraba recostada contra una reja, desatando el caos en el lugar.

En medio de la reacción del equipo de producción y de quienes se encontraban en el set, se produjo una riña que terminó con la muerte de dos trabajadores identificados como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Una cuarta persona resultó herida de gravedad y fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permanece con pronóstico reservado.

Las autoridades también revelaron antecedentes preocupantes del atacante:

Dos días antes del crimen, había protagonizado un episodio violento en un centro de salud cercano.

En ese incidente, le fue decomisada un arma blanca.

Presentaba conductas agresivas reiteradas, según confirmó el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho.

Autoridades revelan el motivo de la matanza en rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso'

La Policía Metropolitana de Bogotá descartó que el ataque en el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' estuviera relacionado con un hurto, como se planteó inicialmente. En cambio, señalaron que el hecho responde a un acto de “intolerancia”, entendido como una agresión motivada por rechazo o conflicto interpersonal.

El informe oficial indica que el agresor, quien sería un habitante en condición de calle, se vio involucrado en una confrontación directa con miembros del equipo de la telenovela en Colombia. Este escenario derivó en una escalada de violencia que terminó con consecuencias fatales.

El caso ha generado preocupación en el sector audiovisual, donde trabajadores y actores han solicitado protocolos más estrictos de seguridad durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' y otras producciones. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.