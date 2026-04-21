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Espectáculos

Actor mexicano Rodrigo Brand apoya comentarios que lo defienden tras golpear a reportero de Magaly Medina: "Acá se hacen los dignos"

El actor de la telenovela 'Valentina valiente', Rodrigo Brand, es blanco de críticas tras agredir a un reportero de Magaly Medina en Miraflores. El video se viralizó y desató indignación, mientras el artista reacciona en redes sociales.

Rodrigo Brand y Mayra Goñi fueron ampayados besándose. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Rodrigo Brand y Mayra Goñi fueron ampayados besándose. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El nombre de Rodrigo Brand se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un violento incidente contra un reportero de Magaly Medina, durante la madrugada del 20 de abril en el distrito limeño de Miraflores. El actor mexicano fue captado en video insultando, golpeando y dañando el equipo del periodista del programa 'Magaly TV, la firme', lo que generó duras críticas.

Las imágenes muestran cómo el reportero del programa de espectáculos abordó a Brand cuando este se encontraba acompañado por la actriz peruana Mayra Goñi y un grupo de amigos. Lejos de responder a las preguntas sobre su relación, el actor mexicano reaccionó de manera agresiva, lanzó insultos, rompió una cámara y propinó una patada al comunicador, en un episodio que ha sido ampliamente cuestionado por la opinión pública.

PUEDES VER: Mayra Goñi es ampayada besándose apasionadamente con actor Rodrigo Brand y él protagoniza acalorada pelea con reportero de 'Amor y fuego'

lr.pe

Rodrigo Brand da 'likes' a comentarios que lo defienden tras golpiza a reportero de Magaly

Tras la viralización del incidente, Rodrigo Brand utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con mensajes de usuarios que respaldaban su conducta. Entre los comentarios a los que el actor mexicano dio “me gusta” figuran frases como: “Acá se hacen los dignos”, “estamos para defenderte” y “esa no es forma de hacer periodismo”.

Rodrigo Brand apoya comentarios en Instagram.

Rodrigo Brand apoya comentarios en Instagram.

Esta reacción ha sido interpretada como una señal de respaldo a quienes justifican la agresión contra el reportero de Magaly Medina. El comportamiento digital del artista ha intensificado la polémica, ya que no se ha registrado hasta el momento un pronunciamiento público en el que ofrezca disculpas por lo ocurrido en Miraflores.

PUEDES VER: Rodrigo Brand revela cómo es grabar la novela ‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi: jornada de hasta 12 horas seguidas

lr.pe

Comentarios en contra de Rodrigo Brand por su actitud agresiva

La difusión del video generó una ola de rechazo hacia Rodrigo Brand, con miles de usuarios cuestionando su conducta violenta. En redes sociales, varios internautas exigieron medidas drásticas, incluyendo su expulsión del país, mientras otros señalaron un supuesto trato diferenciado hacia figuras extranjeras.

Entre los mensajes más recurrentes destacan:

  • “¿Qué esperan para expulsarlo del país?”
  • “Ese actor mexicano tiene denuncias de agresión en su país”
  • “Así son fuera de cámaras, soberbios y agresivos”

Asimismo, la presencia de Mayra Goñi durante el altercado también fue objeto de críticas. Usuarios cuestionaron que la actriz no interviniera mientras el reportero era agredido, interpretando su actitud como indiferencia ante los hechos.

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