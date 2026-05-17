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Política

Keiko Fujimori insiste en que hubo "irregularidades" en las elecciones del 2021

La lideresa de Fuerza Popular también mencionó que hubo "irregularidades" en el proceso de este año y aspira a tener un personero en cada mesa de sufragio.

Keiko Fujimori insiste en que hubo "irregularidades" en las elecciones del 2021
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Keiko Fujimori insistió en que hubo "irregularidades" en las elecciones del 2021 y aseguró que ocurrió lo mismo en el proceso electoral de este año. En función de ello, exhortó a la ciudadanía a que cada mesa de sufragio de la segunda vuelta cuente con un personero de Fuerza Popular.

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"Lamentablemente estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades como también sucedió en el 2021. Hace 5 años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles. Aun estamos a la espera de las actas de esa elección. Las irregularidades no solo dañan a un partido sino a la democracia y a los peruanos", dijo durante su discurso para agradecer su pase a segunda vuelta.

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Agregó: "Este partido se juega en la cancha. Hacemos un llamado a cuidar a la democracia. Convocamos a miles de peruanos para que el día de la elección cada mesa cuente con un cuidador de la democracia".

También se dirigió a los votantes que en la primera vuelta optaron por un partido distinto del suyo y les pidió que piensen en la "democracia".

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