La alfombra roja de la premiere de 'Euphoria' en Los Ángeles estuvo marcada por la expectativa y las dudas sobre el futuro de la serie. Con el estreno de la tercera temporada a la vuelta de la esquina, los rumores sobre una posible cuarta entrega se intensificaron, y fue el propio creador, Sam Levinson, quien decidió despejar las incógnitas con declaraciones directas.

El ambiente de la gala fue vibrante, pero también dejó ver situaciones que no pasaron desapercibidas. Zendaya habría llegado tarde y abandonó el evento rápidamente, tras un breve abrazo con Levinson, mientras su staff la retiraba sin atender la invitación del director a seguirlo. Las otras miembros del elenco, entre ellas Sydney Sweeney, sí se retrataron juntas, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la dinámica del elenco. Por su parte, Jacob Elordi se mostró serio en la red carpet, pero dispuesto y sonriente con los fans.

Sam Levinson y su postura sobre el futuro de 'Euphoria'

Durante la premiere, Sam Levinson respondió con franqueza a la pregunta que todos se hacían sobre si la tercera entrega de 'Euphoria' era el final de la aventura: “Escribo cada temporada como si fuera la última. Yo digo: ‘Si nunca me dejan hacer esto de nuevo, ¿estoy contento con esto?’. Y así es como lo aproximo. Yo solo digo: ‘Si esto es todo, estoy contento’”. En esa línea, el creador explicó que ya terminó los episodios 7 y 8 y se encuentra en proceso de edición, pero subrayó que no tiene planes concretos para una cuarta temporada.

Levinson añadió que la decisión final dependerá de HBO Max y de lo que él sienta que puede ofrecer. “No lo sé, veremos qué es lo que HBO quiere, qué es lo que siento que puedo hacer, qué puedo ofrecer”, comentó al medio Extra, dejando abierta la posibilidad, aunque sin comprometerse.

Sam Levinson, creador de 'Euphoria', quiere tomarse un descanso

Más allá de la incertidumbre sobre el futuro de 'Euphoria', Sam Levinson dejó claro que sus prioridades personales han cambiado. “Quiero irme a ver a mi familia. Quiero pasar tiempo con mis hijos, tengo uno de 4 y otro de 9 años. Tengo un montón de libros que leer. Estoy emocionado de hacer nada por un tiempo”, confesó, evidenciando su deseo de tomar distancia de la presión creativa. Finalmente, ante la petición de la entrevistadora de que no hiciera esperar al público cuatro años para una nueva entrega, como ocurrió con la tercera, el director respondió sin rodeos: “No te puedo prometer eso”.

Sus declaraciones se producen en medio de rumores sobre tensiones dentro del elenco. La atención se ha centrado en Zendaya y Sydney Sweeney, dos de las actrices más exitosas de su generación, debido a supuestas diferencias políticas y de valores. Sin embargo, HBO Max desmintió esas versiones en marzo de 2026 a través de TMZ, asegurando que no existe un conflicto entre ellas.