HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

¿'Euphoria' tendrá temporada 4? Creador Sam Levinson revela tajante postura en premiere de la serie de HBO Max

Sam Levinson habló sobre el futuro de 'Euphoria' en medio de comentarios sobre el breve paso de Zendaya por la premiere de la temporada 3 y los rumores de un conflicto entre ella y Sydney Sweeney.

'Euphoria' catapulto a la fama internacional a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi.
'Euphoria' catapulto a la fama internacional a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi. | Foto: composición LR/HBO Max/Extra

La alfombra roja de la premiere de 'Euphoria' en Los Ángeles estuvo marcada por la expectativa y las dudas sobre el futuro de la serie. Con el estreno de la tercera temporada a la vuelta de la esquina, los rumores sobre una posible cuarta entrega se intensificaron, y fue el propio creador, Sam Levinson, quien decidió despejar las incógnitas con declaraciones directas.

El ambiente de la gala fue vibrante, pero también dejó ver situaciones que no pasaron desapercibidas. Zendaya habría llegado tarde y abandonó el evento rápidamente, tras un breve abrazo con Levinson, mientras su staff la retiraba sin atender la invitación del director a seguirlo. Las otras miembros del elenco, entre ellas Sydney Sweeney, sí se retrataron juntas, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la dinámica del elenco. Por su parte, Jacob Elordi se mostró serio en la red carpet, pero dispuesto y sonriente con los fans.

PUEDES VER: ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’, un especial del detrás de cámaras de la serie original, se estrenará en HBO y HBO MAX

lr.pe

Sam Levinson y su postura sobre el futuro de 'Euphoria'

Durante la premiere, Sam Levinson respondió con franqueza a la pregunta que todos se hacían sobre si la tercera entrega de 'Euphoria' era el final de la aventura: “Escribo cada temporada como si fuera la última. Yo digo: ‘Si nunca me dejan hacer esto de nuevo, ¿estoy contento con esto?’. Y así es como lo aproximo. Yo solo digo: ‘Si esto es todo, estoy contento’”. En esa línea, el creador explicó que ya terminó los episodios 7 y 8 y se encuentra en proceso de edición, pero subrayó que no tiene planes concretos para una cuarta temporada.

Levinson añadió que la decisión final dependerá de HBO Max y de lo que él sienta que puede ofrecer. “No lo sé, veremos qué es lo que HBO quiere, qué es lo que siento que puedo hacer, qué puedo ofrecer”, comentó al medio Extra, dejando abierta la posibilidad, aunque sin comprometerse.

PUEDES VER: ¡De Lima a Nueva York! Actriz peruana Jimena Rosas sorprende al protagonizar ‘Evil Lives Here’, serie emitida en HBO Max

lr.pe

Sam Levinson, creador de 'Euphoria', quiere tomarse un descanso

Más allá de la incertidumbre sobre el futuro de 'Euphoria', Sam Levinson dejó claro que sus prioridades personales han cambiado. “Quiero irme a ver a mi familia. Quiero pasar tiempo con mis hijos, tengo uno de 4 y otro de 9 años. Tengo un montón de libros que leer. Estoy emocionado de hacer nada por un tiempo”, confesó, evidenciando su deseo de tomar distancia de la presión creativa. Finalmente, ante la petición de la entrevistadora de que no hiciera esperar al público cuatro años para una nueva entrega, como ocurrió con la tercera, el director respondió sin rodeos: “No te puedo prometer eso”.

Sus declaraciones se producen en medio de rumores sobre tensiones dentro del elenco. La atención se ha centrado en Zendaya y Sydney Sweeney, dos de las actrices más exitosas de su generación, debido a supuestas diferencias políticas y de valores. Sin embargo, HBO Max desmintió esas versiones en marzo de 2026 a través de TMZ, asegurando que no existe un conflicto entre ellas.

Notas relacionadas
‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’, un especial del detrás de cámaras de la serie original, se estrenará en HBO y HBO MAX

‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’, un especial del detrás de cámaras de la serie original, se estrenará en HBO y HBO MAX

LEER MÁS
¡De Lima a Nueva York! Actriz peruana Jimena Rosas sorprende al protagonizar ‘Evil Lives Here’, serie emitida en HBO Max

¡De Lima a Nueva York! Actriz peruana Jimena Rosas sorprende al protagonizar ‘Evil Lives Here’, serie emitida en HBO Max

LEER MÁS
HBO Max revela el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirma su fecha de estreno

HBO Max revela el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirma su fecha de estreno

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la clásica novela brasileña

Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la clásica novela brasileña

LEER MÁS
'Good Boy', la rara película que adelantó el fenómeno 'therian', sobre un hombre que vive como un perro

'Good Boy', la rara película que adelantó el fenómeno 'therian', sobre un hombre que vive como un perro

LEER MÁS
'Tusk', la perturbadora película de un hombre convertido en morsa: ¿de qué trata y cómo termina?

'Tusk', la perturbadora película de un hombre convertido en morsa: ¿de qué trata y cómo termina?

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena Besos, Kitty temporada 3? Fecha y detalles de la serie de Netflix

¿Cuándo se estrena Besos, Kitty temporada 3? Fecha y detalles de la serie de Netflix

LEER MÁS
Shark Boy y Lava Girl 2: primeras imágenes de superhéroes en la secuela

Shark Boy y Lava Girl 2: primeras imágenes de superhéroes en la secuela

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: transmisión y punto a punto del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

¿'Euphoria' tendrá temporada 4? Creador Sam Levinson revela tajante postura en premiere de la serie de HBO Max

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: alineaciones, hora y canal dónde ver partido por la Copa Libertadores

Cine y series

Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la clásica novela brasileña

Javier Corcuera: “Si bien Uyariy trata sobre una masacre que pasó en Perú, Uyariy es una película universal”

Una película profética de Sidney Lumet: “Poder que mata”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mirtha Vásquez sobre candidatura de Roberto Sánchez:: “No es una propuesta de izquierda, es una propuesta populista”

Capacitadores de la ONPE son grabados enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular

Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025