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HBO Max revela el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirma su fecha de estreno

HBO Max lanzó el 25 de marzo el primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter, que se estrenará en Navidad de 2026. La adaptación promete profundizar la historia creada por J. K. Rowling.

Todo lo que se sabe sobre la nueva serie de 'Harry Potter' Foto: Composición LR
Todo lo que se sabe sobre la nueva serie de 'Harry Potter' Foto: Composición LR | HBO Max

El universo mágico de Harry Potter vuelve a la pantalla. HBO Max presentó este miércoles 25 de marzo el primer tráiler de la nueva serie basada en la historia de 'El niño que sobrevivió', una adaptación televisiva que promete desarrollar con mayor profundidad el universo creado por J. K. Rowling. Su estreno está previsto para la temporada navideña de 2026.

En esta nueva versión, el icónico “trío de oro” tendrá nuevos rostros: Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. El adelanto permite ver por primera vez la química entre los protagonistas, quienes ya han comenzado a captar la atención de los seguidores de la saga.

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¿Qué muestra el tráiler de la serie de 'Harry Potter'?

El teaser reconstruye los primeros momentos de la historia con una fidelidad que conecta de inmediato con los lectores. Se muestra a Harry viviendo una infancia difícil junto a sus tíos, Vernon y Petunia Dursley, y su primo Dudley en el número 4 de Privet Drive, hasta que la llegada de la carta de Hogwarts cambia su destino.

A partir de ahí, el avance recorre escenas emblemáticas como el encuentro con Hagrid, el paso por el andén 9¾ y el primer viaje en el Expreso de Hogwarts, la icónica locomotora que traslada a los estudiantes al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería desde la estación King’s Cross de Londres, cada 1 de septiembre.

El tráiler también deja ver el inicio de la amistad entre Harry, Ron y Hermione, así como los primeros vistazos del castillo, las clases, los pasillos llenos de misterio y la esperada ceremonia del Sombrero Seleccionador.

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¿Qué actores aparecen en la serie?

El reparto incluye nombres destacados como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Además, se incorporan jóvenes actores que ampliarán el universo estudiantil, dando mayor protagonismo a personajes secundarios.

Uno de los puntos que aún genera expectativa es quién interpretará a Lord Voldemort. Aunque se especuló con la participación de Cillian Murphy, el actor ha descartado, por ahora, sumarse al proyecto.

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¿Cuándo se estrena la serie de 'Harry Potter'?

La serie inició su rodaje en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido, el mismo lugar donde se filmaron las películas originales. Además, el proyecto está liderado por la showrunner Francesca Gardiner y cuenta con la dirección de varios episodios a cargo de Mark Mylod, reconocido por su trabajo en 'Succession'.

Asimismo, J. K. Rowling participa como productora ejecutiva junto a David Heyman, lo que garantiza una conexión directa con la obra original. Si todo marcha tal cual lo previsto, la primera temporada se estrenará en Navidad de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para una de las franquicias más queridas de los últimos años.

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