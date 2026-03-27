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¡De Lima a Nueva York! Actriz peruana Jimena Rosas sorprende al protagonizar ‘Evil Lives Here’, serie emitida en HBO Max

Con un camino lleno de retos migratorios y adaptación, Jimena Rosas llegó a la televisión estadounidense tras audicionar para un casting sin expectativas previas. Su perseverancia dio frutos.

La actriz peruana Jimena Rosas destaca en el ámbito internacional tras su papel en ‘Evil Lives Here’, serie de Discovery disponible en HBO Max, marcando su debut en EE. UU.
La actriz peruana Jimena Rosas destaca en el ámbito internacional tras su papel en ‘Evil Lives Here’, serie de Discovery disponible en HBO Max, marcando su debut en EE. UU.

La actriz peruana Jimena Rosas se abre camino en la escena internacional tras protagonizar 'Evil Lives Here', producción de investigation de Discovery distribuida en HBO Max, en el episodio 'I Am Not My Father'. Su camino para llegar al mercado estadounidense no fue lineal. El casting le llegó con una descripción general y decidió postular sin mayores expectativas.

Jimena Rosas, nacida en la capital peruana, contó cómo se dio la oportunidad de debutar en la televisión de Estados Unidos. “Yo no me iba a quedar”, afirma sobre un proceso que incluyó trámites migratorios, adaptación a una nueva ciudad y el reto de insertarse en una de las industrias más competitivas del mundo.

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Jimena Rosas en proceso de la internacionalización

Rosas contó que tras una primera grabación para 'Evil Lives Here', y su posterior revisión, tuvo que rehacer su material en condiciones improvisadas desde su casa, enviándolo minutos antes del cierre. Por eso es que no se imaginó que iba a quedar seleccionada para el proyecto. 

“Fue un caos. Pero lo mandé”, recuerda Jimena sobre la audición que terminó siendo decisiva en su carrera. “Buscaban una mamá latina y muy mamá como que no me veo”, comentó. La experiencia marcó también su primer acercamiento al género true crime, en una producción con amplia trayectoria en la televisión estadounidense. 

Durante el rodaje, la actriz peruana participó en escenas de alta carga dramática, como la recreación de un cruce fronterizo construida íntegramente en set, el cual su personaje debe atravesar con un grupo de niños. “Fue muy interesante grabar mi primer true crime, es un género súper específico”, señala sobre un trabajo que implicó nuevos retos interpretativos.

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Trayectoria de Jimena Rosas 

En menos de un año tras graduarse en The American Academy of Dramatic Arts (AADA), Jimena Rosas obtuvo su primer rol protagónico en televisión, además de asumir un papel principal en una obra del American Theatre of Actors y fundar su propia compañía teatral. Este avance sostenido marca un inicio poco común dentro del circuito actoral neoyorquino. 

Paralelamente, Rosas desarrolla su trabajo en teatro como cofundadora de REacting Theater, compañía que impulsa propuestas latinoamericanas. Su más reciente producción incluyó textos del dramaturgo peruano Jorge Bazalar, consolidando una línea de trabajo vinculada a identidad y representación. 

“Ser peruana no es algo que dejo cuando trabajo afuera. Es algo que llevo conmigo en cada proyecto”, dice orgullosa. A la par de su crecimiento profesional, mantiene vínculos con la comunidad artística peruana en el extranjero. Su próximo retorno a escena será en abril de 2026 en el American Theatre of Actors, en la segunda temporada de 'The Lewis and Clark Expedition: The Story of York'; donde han actuado actores como Dennis Quaid, Bruce Willis, Dan Lauria, Kevin Spacey, entre otros. 

Ella forma parte de una red de artistas peruanos que vienen abriéndose camino en Estados Unidos, entre ellos Darinka Arones, Gretta Marston, Lorenza Bernasconi, Karla Prieto, Camila Vinatea y Rodrigo Calderón. “Hay algo muy especial en encontrarte con gente de tu mismo país que también está luchando por lo mismo. Te da fuerza”, finaliza.


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