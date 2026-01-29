Camucha Negrete tendrá aparición póstuma en la ópera primera de Saskia Bernaola
Camucha Negrete, quien falleció tras una prolongada batalla contra una enfermedad hepática, volverá a la pantalla grande con la comedia 'Mi mejor enemiga'.
La primera actriz Camucha Negrete, una de las figuras más queridas y representativas de la televisión peruana, tendrá una aparición póstuma en el cine con la comedia ‘Mi mejor enemiga’, ópera prima de Saskia Bernaola, que se estrenará el 5 de febrero en todas las salas a nivel nacional. La película marcará la última participación cinematográfica de la actriz, cuyo legado artístico abarca televisión, teatro y cine.
Al respecto, Saskia Bernaola, directora y también actriz, destacó el privilegio que significó dirigir a una artista de la talla de la recordada conductora de ‘Utilísima’. “Trabajar con Camucha ha sido un honor. Ella abrió la brecha para que nosotras, las comediantes, podamos disfrutar de ciertos derechos hoy en día”, declaró.
Participación de Camucha Negrete en 'Mi mejor enemiga'
Saskia Bernaola, directora de ‘Mi mejor enemiga’, reveló que Camucha Negrete participó activamente durante la filmación de su ópera prima. "Con Camuchita rodamos todo un día entero, la pasó muy bien y nosotros estuvimos encantados de contar con una figura tan importante", agregó.
En la cinta, la consagrada actriz interpreta a la madre de ‘La Lokita’, personaje al que da vida Katia Palma. La aparición de Camucha es, prácticamente, su despedida de la pantalla grande. Antes de su fallecimiento, formó parte del elenco teatral de ‘Monólogos de la vagina’, donde compartió escenario con Sonia Oquendo y Pilar Brescia.
¿Quién fue Camucha Negrete?
Actriz, presentadora y referente cultural, Camucha Negrete - nacida como Carmen Julia Chávez Negrete el 22 de abril de 1944 en Iquitos - fue una de las figuras más emblemáticas del espectáculo peruano. Inició su carrera en el teatro durante la década de 1960 y luego dio el salto a la televisión, donde fue impulsada por el recordado Augusto Ferrando.
A lo largo de su trayectoria participó en producciones icónicas como ‘El tornillo’ y ‘Risas y salsa’. También condujo programas como ‘Confesiones’ y ‘Utilísima’. Además, dejó una huella imborrable en telenovelas, series y películas como ‘Pantaleón y las visitadoras’, ‘Pobre diabla’, ‘La rosa de Guadalupe Perú’, ‘Cumbia pop’, ‘La lola’ y ‘Los Barriga’.